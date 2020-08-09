Son dakika: Atletico Madrid'de 2 corona vakası tespit edildi
Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde 13 Ağustos Perşembe günü Leipzig'le karşılaşacak Atletico Madrid'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İspanyol ekibi, kulüp içindeki 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku yaşanıyor. Lizbon'da yer alacak olan Atletico Madrid, 2 kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.
İspanyol ekibi, söz konusu iki ismin isimlerini açıklamazken, corona'ya yakalananların karantinaya alındığı ifade edildi.
Atletico Madrid, 13 Ağustos Perşembe günü çeyrek finalde Leipzig'le karşı karşıya gelecek.
- 09.08.2020
- Güncelleme: 09.08.2020 22:28
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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