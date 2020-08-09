Son dakika: Atletico Madrid'de 2 corona vakası tespit edildi - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
09 Ağustos 2020, Pazar
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi A. Madrid'de corona şoku! İki isim birden...

Son dakika: 'de 2 corona vakası tespit edildi

Son dakika: Atletico Madrid'de 2 corona vakası tespit edildi

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Perşembe günü Leipzig'le karşılaşacak 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İspanyol ekibi, kulüp içindeki 2 kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatıyla oynanacak Şampiyonlar Ligi'nde corona şoku yaşanıyor. Lizbon'da yer alacak olan , 2 kulüp personelinde corona virüsüne rastlandığını duyurdu.

İspanyol ekibi, söz konusu iki ismin isimlerini açıklamazken, corona'ya yakalananların karantinaya alındığı ifade edildi.

Atletico Madrid, Perşembe günü çeyrek finalde Leipzig'le karşı karşıya gelecek.

  1. 09.08.2020
  2. Güncelleme: 09.08.2020 22:28
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