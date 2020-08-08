Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

son 16 turu rövanş maçında sahasında 'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele Allianz Arena'da seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamayacak. Kingsley Coman'ın durumu ise şüpheli. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour karşılaşmada forma giyemeyecek.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski

Chelsea: Caballero, Rüdiger, Christensen, Zouma, James, Kovacic, Barkley, Emerson, Mount, Giroud, Hudson-Odoi

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.

  1. 08.08.2020
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