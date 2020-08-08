Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Chelsea'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Bayern Münih ile Chelsea karşılaşıyor. Mücadele Allianz Arena'da seyircisiz oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Barcelona - Napoli eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamayacak. Kingsley Coman'ın durumu ise şüpheli. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour karşılaşmada forma giyemeyecek.
BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Bayern Münih: Neuer, Kimmich, Boateng, Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Gnabry, Müller, Perisic, Lewandowski
Chelsea: Caballero, Rüdiger, Christensen, Zouma, James, Kovacic, Barkley, Emerson, Mount, Giroud, Hudson-Odoi
BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bayern Münih - Chelsea maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'den canlı yayınlanacak.
- 08.08.2020
- Beşiktaş'a transfer müjdesi geldi! Yıldız ismi istiyorlar ve...
- Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe'den 5. transfer! Galatasaraylı eski yıldız geliyor...
- Erol Bulut'un Fenerbahçe taktiği belli oldu! Aykut Kocaman...
- Fenerbahçe'den ikinci transfer harekatı! İşte o isimler
- Fenerbahçe Beko parkeye indi! İşte o görüntüler
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bayern Münih - Chelsea maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.