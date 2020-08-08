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08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Bayern Münih - Chelsea | CANLI

son 16 turu rövanş maçında sahasında 'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kaybeden Chelsea, 4 farklı galibiyetle turu geçerek tarihi galibiyetlerine yenisini eklemek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen son 16 turu rövanş maçında ile karşılaşıyor. Zorlu mücadele Allianz Arena'da seyircisiz olarak oynanıyor.

İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamıyor. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour da karşılaşmada forma giyemiyor.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Bayern Münih - Chelsea maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 22:09
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