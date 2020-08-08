Bayern Münih - Chelsea | CANLI

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Chelsea karşılaşıyor. Zorlu mücadele Allianz Arena'da seyircisiz olarak oynanıyor.

İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Barcelona - Napoli eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA İLK 11'LER

Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.

Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.

SAKATLAR VE CEZALILAR

Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamıyor. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour da karşılaşmada forma giyemiyor.

BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Bayern Münih - Chelsea maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.