Bayern Münih - Chelsea | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih sahasında Chelsea'yi konuk ediyor. İlk maçı 3-0 kaybeden Chelsea, 4 farklı galibiyetle turu geçerek tarihi galibiyetlerine yenisini eklemek istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına ve detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih ile Chelsea karşılaşıyor. Zorlu mücadele Allianz Arena'da seyircisiz olarak oynanıyor.
İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla Bayern Münih kazanmıştı. Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Barcelona - Napoli eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
BAYERN MÜNIH - CHELSEA İLK 11'LER
Bayern Münih: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Müller, Perisic; Lewandowski.
Chelsea: Caballero; James, Christensen, Zouma, Emerson; Kante, Barkley, Kovacic; Hudson-Odoi, Mount, Abraham.
SAKATLAR VE CEZALILAR
Mücadele öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Bayern Münih'te sakatlığı bulunan Benjamin Pavard mücadelede yer alamıyor. Chelsea'de ise Marcos Alonso ve Jorginho'nun cezası bulunuyor. Sakatlıkları bulunan Ruben Loftus-Cheek, Christian Pulisic, Cesar Azpilicueta, Pedro ve Billy Gilmour da karşılaşmada forma giyemiyor.
BAYERN MÜNIH - CHELSEA MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'da başlayan Bayern Münih - Chelsea maçı BeIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 22:09
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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