Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA son 16 turu rövanş maçında sahasında 'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele 'da seyircisiz olarak oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde - eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Barcelona'da cezalı Sergio Busquets, Arturo Vidal ile sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti oynayamayacak. Chelsea'de ise Kostas Manolas karşılaşmada yer alamayacak. Nikola Maksimovic'in durumu ise şüpheli.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann

Napoli: Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

BARCELONA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Barcelona - Napoli maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.

  1. 08.08.2020
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