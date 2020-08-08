UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Barcelona sahasında Napoli'yi konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Peki, Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaşıyor. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanacak. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti.
Bu karşılaşmayı kazanan taraf çeyrek finalde Bayern Münih - Chelsea eşleşmesinin galibiyle rakip olacak. Müsabaka öncesi iki takımda da eksik futbolcular bulunuyor. Barcelona'da cezalı Sergio Busquets, Arturo Vidal ile sakatlığı bulunan Ousmane Dembele ve Samuel Umtiti oynayamayacak. Chelsea'de ise Kostas Manolas karşılaşmada yer alamayacak. Nikola Maksimovic'in durumu ise şüpheli.
BARCELONA - NAPOLI MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Lenglet, Alba, Roberto, Rakitic, De Jong, Messi, Suarez, Griezmann
Napoli: Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne
BARCELONA - NAPOLI MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Barcelona - Napoli maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 1'de canlı yayınlanacak.
- 08.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona - Napoli maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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