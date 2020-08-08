Barcelona - Napoli | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
08 Ağustos 2020, Cumartesi
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Barcelona - Napoli | CANLI

UEFA son 16 turunda İspanyol devi , 1-1'in rövanşında 'da İtalyan ekibi 'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA son 16 turu rövanş mücadelesinde ile karşılaşıyor. Mücadele 'da seyircisiz olarak oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. İki tarafın da çeyrek finale yükselmek için mücadele verdiği maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Napoli maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 08.08.2020
  2. Güncelleme: 08.08.2020 22:01
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