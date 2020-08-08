Barcelona - Napoli | CANLI

Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaşıyor. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. İki tarafın da çeyrek finale yükselmek için mücadele verdiği maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...





BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.

BARCELONA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?

Barcelona - Napoli maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.