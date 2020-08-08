UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda İspanyol devi Barcelona, 1-1'in rövanşında Camp Nou'da İtalyan ekibi Napoli'yi konuk ediyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
Yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Barcelona ile Napoli karşılaşıyor. Mücadele Camp Nou'da seyircisiz olarak oynanıyor. İki ekip arasında turun ilk ayağında oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sona ermişti. İki tarafın da çeyrek finale yükselmek için mücadele verdiği maçın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
BARCELONA - NAPOLI MAÇI İLK 11'LER
Barcelona: Ter Stegen; Semedo, Pique, Lenglet, Alba; Rakitic, Roberto, De Jong; Suarez, Griezmann, Messi.
Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Rui; Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne.
BARCELONA - NAPOLI MAÇI HANGİ KANALDA?
Barcelona - Napoli maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanıyor.
- 08.08.2020
- Güncelleme: 08.08.2020 22:01
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Barcelona - Napoli | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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