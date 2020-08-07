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07 Ağustos 2020, Cuma
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Manchester City-Real Madrid | CANLI

son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başlıyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi , ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi 'i konuk ediyor. Eflatun-beyazlı takımda ilk maçta kırmızı kart gören kaptan , bu mücadelede cezası nedeniyle forma giyemiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

Avrupa Ligi maçlarının ardından de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi , deplasmanda 2-1 mağlup ettiği 'i rövanşta ağırlıyor. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı , 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; De Bruyne, Foden, Sterling; Jesus.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Hazard, Benzema.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 21:58
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