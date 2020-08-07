Manchester City-Real Madrid | CANLI

UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlıyor. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...







MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ

Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; De Bruyne, Foden, Sterling; Jesus.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Hazard, Benzema.

MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.