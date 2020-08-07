Manchester City-Real Madrid | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları tüm heyecanıyla yeniden başlıyor. Günün dikkat çeken mücadelesinde İngiliz ekibi Manchester City, ilk karşılamada 2-1 mağlup ettiği İspanyol devi Real Madrid'i konuk ediyor. Eflatun-beyazlı takımda ilk maçta kırmızı kart gören kaptan Sergio Ramos, bu mücadelede cezası nedeniyle forma giyemiyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi de corona virüsü salgını arası sonrası kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu rövanş karşılaşmalarının bazıları, pandemi sebebiyle oynanamamıştı. Bu akşam İngiliz ekibi Manchester City, deplasmanda 2-1 mağlup ettiği Real Madrid'i rövanşta ağırlıyor. İlk karşılaşmada İspanyol devinin kaptanı Sergio Ramos, 86. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kalmıştı. Tecrübeli oyuncu, bu mücadelede de forma giyemiyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI 11'LERİ
Manchester City: Ederson; Walker, Fernandinho, Laporte, Cancelo; Rodrigo, Gundogan; De Bruyne, Foden, Sterling; Jesus.
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Varane, Militao, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Hazard, Benzema.
MANCHESTER CITY-REAL MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
Manchester City'nin sahasında Real Madrid'i konuk ettiği Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçı, beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 21:58
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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