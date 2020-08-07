Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Juventus - Lyon maçı saat kaçta? Hangi kanalda?

- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında , 'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı , Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

'ta De Sciglio ve Douglas Costa sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Paulo Dybala'nın durumu maç saatinde belli olacak. Lyon'da ise Youssouf Kone ve Kenny Tete'nin durumu henüz belli değil.

JUVENTUS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Lyon maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szcz?sny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele

  1. 07.08.2020
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