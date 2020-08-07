Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Juventus, Lyon'u konuk ediyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Lyon, Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp çeyrek final yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
Juventus'ta De Sciglio ve Douglas Costa sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Paulo Dybala'nın durumu maç saatinde belli olacak. Lyon'da ise Youssouf Kone ve Kenny Tete'nin durumu henüz belli değil.
JUVENTUS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Juventus - Lyon maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'de canlı yayınlanacak.
JUVENTUS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ
Juventus: Szcz?sny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo
Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele
- 07.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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