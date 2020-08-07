Juventus - Lyon maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Allianz Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetecek. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Lyon, Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp çeyrek final yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

Juventus'ta De Sciglio ve Douglas Costa sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Paulo Dybala'nın durumu maç saatinde belli olacak. Lyon'da ise Youssouf Kone ve Kenny Tete'nin durumu henüz belli değil.

JUVENTUS - LYON MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Juventus - Lyon maçı bu akşam saat 22:00'da Bein Sports 2'de canlı yayınlanacak.

JUVENTUS - LYON MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Juventus: Szcz?sny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Higuaín, Ronaldo

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Dembele