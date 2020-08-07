Juventus - Lyon | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
07 Ağustos 2020, Cuma
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Juventus - Lyon | CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında , 'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi rövanşında ile karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Lyon, Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp çeyrek final yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.


JUVENTUS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?

Saat 22:00'da başlayan Juventus - Lyon maçı BeIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.

JUVENTUS - LYON MAÇI İLK 11'LERİ

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.

Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Ekambi,

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 22:00
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