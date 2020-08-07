Juventus - Lyon | CANLI

Corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında Juventus, Lyon'u konuk ediyor. Karşılaşmanın tüm detaylarına ve canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşında Juventus ile Lyon karşı karşıya geliyor. Allianz Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Alman hakem Felix Zwayer yönetiyor. Fransa'da oynanan ilk karşılaşmayı Lyon, Lucas Tousart'ın golüyle 1-0 kazanıp çeyrek final yolunda avantajı eline geçiren taraf olmuştu. Turu geçen taraf, çeyrek finalde Manchester City - Real Madrid eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
JUVENTUS - LYON MAÇI HANGİ KANALDA?
Saat 22:00'da başlayan Juventus - Lyon maçı BeIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
JUVENTUS - LYON MAÇI İLK 11'LERİ
Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Cristiano Ronaldo, Higuain.
Lyon: Lopes, Denayer, Marcelo, Marçal, Dubois, Caqueret, Bruno Guimaraes, Aouar, Cornet, Depay, Ekambi,
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 22:00
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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