Devler Ligi'nin favorisi Manchester City!
7 Ağustos’ta başlayacak Şampiyonlar Ligi’nde akıllı bilgisayar analiz yaptı. M. City yüzde 30 oranla birinci yüzde 22’yle Bayern ikinci oldu.
Corona virüsü salgını nedeniyle son 16 turu oynanırken ertelenen Şampiyonlar Ligi, merakla bekleniyor. 7-8 Ağustos'ta n devam edecek organizasyonda bir veri analiz sitesi, akıllı bilgisayar teknolojisini kullanarak favorileri ortaya çıkardı. Son 16 ilk maçında R. Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden M. City, yüzde 30'luk oranıyla turnuvanın favorisi gösterildi. İlk maçta deplasmanda Chelsea'yi 3-0'la geçen Bayern Münih ise yüzde 22'lik oranla ikinci oldu. İLK maçta Dortmund'u 2-0 yenen PSG'ye yüzde 14 oran verildi. Barcelona ile Leipzig'in şansı ise yüzde 8 olarak gösterildi. Atletico'ya yüzde 7, Atalanta'ya yüzde 5, R. Madrid ve Juventus'a yüzde 2, Lyon, Napoli ve Chelsea'ye ise yüzde 1 verildi.
KİMLER EŞLEŞMİŞTİ?
DEVLER Ligi'nde tur atlayan 4 takımdan Leipzig ile Atletico ve Atalanta ile PSG çeyrek finalde eşleşmişti. M. City-R. Madrid (2-1) kazananı, Juventus-Lyon (0-1) galibiyle karşılaşacak. Barcelona-Napoli (1-1) kazananı ise B.Münih-Chelsea (3-0) maçını bekleyecek.
- 12.7.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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