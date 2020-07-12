Devler Ligi'nin favorisi Manchester City!

Corona virüsü salgını nedeniyle son 16 turu oynanırken ertelenen Şampiyonlar Ligi, merakla bekleniyor. 7-8 Ağustos'ta n devam edecek organizasyonda bir veri analiz sitesi, akıllı bilgisayar teknolojisini kullanarak favorileri ortaya çıkardı. Son 16 ilk maçında R. Madrid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden M. City, yüzde 30'luk oranıyla turnuvanın favorisi gösterildi. İlk maçta deplasmanda Chelsea'yi 3-0'la geçen Bayern Münih ise yüzde 22'lik oranla ikinci oldu. İLK maçta Dortmund'u 2-0 yenen PSG'ye yüzde 14 oran verildi. Barcelona ile Leipzig'in şansı ise yüzde 8 olarak gösterildi. Atletico'ya yüzde 7, Atalanta'ya yüzde 5, R. Madrid ve Juventus'a yüzde 2, Lyon, Napoli ve Chelsea'ye ise yüzde 1 verildi.

KİMLER EŞLEŞMİŞTİ?

DEVLER Ligi'nde tur atlayan 4 takımdan Leipzig ile Atletico ve Atalanta ile PSG çeyrek finalde eşleşmişti. M. City-R. Madrid (2-1) kazananı, Juventus-Lyon (0-1) galibiyle karşılaşacak. Barcelona-Napoli (1-1) kazananı ise B.Münih-Chelsea (3-0) maçını bekleyecek.