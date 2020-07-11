Dev eşleşmeler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmeler, İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Devler Ligi'nde 2019-20 sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla tamamlanacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'un ev sahipliğini üstlendiği 8'li final maçları, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final karşılaşması oynanacak.

4 TAKIM BELİRLENECEK

İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın PSG takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak. Son 16 turu rövanşlarında oynanacak Bayern Münih-Chelsea (3-0), Barcelona- Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus- Olympique Lyon (0-1) maçlarının ardından son çeyrek finalistler belirlenecek.