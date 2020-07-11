Dev eşleşmeler
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Sezonun 8’li final formatıyla tamamlanacağı turnuvada final 23 Ağustos’ta
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmeler, İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Devler Ligi'nde 2019-20 sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla tamamlanacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'un ev sahipliğini üstlendiği 8'li final maçları, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final karşılaşması oynanacak.
4 TAKIM BELİRLENECEK
İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın Atletico Madrid, Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın PSG takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak. Son 16 turu rövanşlarında oynanacak Bayern Münih-Chelsea (3-0), Barcelona- Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus- Olympique Lyon (0-1) maçlarının ardından son çeyrek finalistler belirlenecek.
- 11.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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