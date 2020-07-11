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11 Temmuz 2020, Cumartesi
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Dev eşleşmeler

Dev eşleşmeler

’nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Sezonun 8’li final formatıyla tamamlanacağı turnuvada final 23 Ağustos’ta

UEFA 'nde çeyrek ve yarı final kuraları çekildi. Eşleşmeler, İsviçre'de gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendi. Devler Ligi'nde 2019-20 sezonu, koronavirüs salgını nedeniyle 8'li final formatıyla tamamlanacak. Portekiz'in başkenti Lizbon'un ev sahipliğini üstlendiği 8'li final maçları, 12-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Tek maçlı eleme sisteminin uygulanacağı turnuvada 12-15 Ağustos'ta çeyrek final, 18-19 Ağustos'ta yarı final ve 23 Ağustos'ta da final karşılaşması oynanacak.

4 TAKIM BELİRLENECEK

İtalya'nın Atalanta, İspanya'nın , Almanya'nın Leipzig ve Fransa'nın PSG takımlarının son 8'e kaldığı turnuvada diğer çeyrek finalistler, 7-8 Ağustos'taki son 16 turu karşılaşmalarıyla belli olacak. Son 16 turu rövanşlarında oynanacak Bayern Münih-Chelsea (3-0), Barcelona- Napoli (1-1), Manchester City-Real Madrid (2-1), Juventus- (0-1) maçlarının ardından son çeyrek finalistler belirlenecek.

  1. 11.7.2020
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