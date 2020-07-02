Büyük final 29 Mayıs'ta

UEFA, 2020-2021 sezonunun Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçlarının 20 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. Final karşılaşmasının ise İstanbul'un fethedildiği tarih olan 29 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi. Bilindiği üzere pandemi döneminden önce 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacaktı ancak daha sonra Portekiz'in Lizbon kentine verilmişti. 2020-21 finalinin ise seyircili olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE DEVLER LİGİ TAKVİMİ

Play-Off maçları 22-30 Eylül 2020 Grup Aşaması Başlangıcı 20 Ekim 2020 Son 16 Turu Maçları 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021 Çeyrek Final Maçları 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021 Yarı Final 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021 Final 29 Mayıs 2021 (İstanbul)