Büyük final 29 Mayıs'ta
UEFA, 2021-21 sezonu Şampiyonlar Ligi Finali’nin, İstanbul’un fethedildiği tarihte oynanacağını açıkladı
UEFA, 2020-2021 sezonunun Şampiyonlar Ligi takvimini açıkladı. Grup aşaması maçlarının 20 Ekim'de başlayacağı duyuruldu. Final karşılaşmasının ise İstanbul'un fethedildiği tarih olan 29 Mayıs'ta oynanacağı ifade edildi. Bilindiği üzere pandemi döneminden önce 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacaktı ancak daha sonra Portekiz'in Lizbon kentine verilmişti. 2020-21 finalinin ise seyircili olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
İŞTE DEVLER LİGİ TAKVİMİ
Play-Off maçları 22-30 Eylül 2020 Grup Aşaması Başlangıcı 20 Ekim 2020 Son 16 Turu Maçları 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021 Çeyrek Final Maçları 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021 Yarı Final 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021 Final 29 Mayıs 2021 (İstanbul)
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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