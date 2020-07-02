Büyük final 29 Mayıs'ta - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Büyük final 29 Mayıs'ta

Büyük final 'ta

Büyük final 29 Mayıs'ta

, 2021-21 sezonu Finali’nin, ’un fethedildiği tarihte oynanacağını açıkladı

, 2020-2021 sezonunun takvimini açıkladı. Grup aşaması maçlarının 'de başlayacağı duyuruldu. Final karşılaşmasının ise 'un fethedildiği tarih olan 'ta oynanacağı ifade edildi. Bilindiği üzere pandemi döneminden önce 2019-20 sezonu Şampiyonlar Ligi final maçı İstanbul'da oynanacaktı ancak daha sonra Portekiz'in Lizbon kentine verilmişti. 2020-21 finalinin ise seyircili olarak İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

İŞTE DEVLER LİGİ TAKVİMİ

Play-Off maçları 22-30 Eylül 2020 Grup Aşaması Başlangıcı 20 Ekim 2020 Son 16 Turu Maçları 16-17 Şubat, 23-24 Şubat 2021 Maçları 6-7 Nisan, 13-14 Nisan 2021 Yarı Final 27-28 Nisan, 4-5 Mayıs 2021 Final 29 Mayıs 2021 (İstanbul)

  1. 2.7.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Büyük final 29 Mayıs'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA