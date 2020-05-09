Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, Fransız ekibi Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas'tan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Fransız basınına açıklamalarda bulunan Aulas, Juventus'la karşı karşıya gelecekleri son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'un Başkanı Jean-Michel Aulas, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin 7 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı.
"LYON VE PSG PARAMPARÇA EDİLİR!"
RTL France'a konuşan Aulas, "Şampiyonlar Ligi'nde Juventus maçımızın 7 Ağustos'ta oynanacağı bildirildi. Eğer Ligue 1'in yeniden başlaması yönündeki karara yaptığımız itiramız reddedilirse, Lyon ve PSG idman yapmış, ligi devam eden rakipleri tarafından Şampiyonlar Ligi'nde paramparça edilir" dedi.
Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 1-0 devirmişti. Torino2da oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventuslu Daniele Rugani'nin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.
- 09.05.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lyon Başkanı Aulas: Juventus maçımız 7 Ağustos'ta haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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