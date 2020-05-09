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09 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lyon Başkanı açıkladı! Şampiyonlar Ligi o tarihte başlayacak

Başkanı Aulas: maçımız 7 Ağustos'ta

Lyon Başkanı Aulas: Juventus maçımız 7 Ağustos'ta

Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan Şampiyonlar Ligi'nin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken, ekibi 'un Başkanı Jean-Michel Aulas'tan konuyla ilgili flaş bir açıklama geldi. Fransız basınına açıklamalarda bulunan Aulas, 'la karşı karşıya gelecekleri son 16 turu rövanş maçının 7 Ağustos'ta oynanacağını söyledi. (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Fransa Ligue 1 ekiplerinden 'un Başkanı Jean-Michel Aulas, corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin 7 Ağustos'ta yeniden başlayacağını açıkladı.

"LYON VE PSG PARAMPARÇA EDİLİR!"

RTL France'a konuşan Aulas, "Şampiyonlar Ligi'nde maçımızın 7 Ağustos'ta oynanacağı bildirildi. Eğer Ligue 1'in yeniden başlaması yönündeki karara yaptığımız itiramız reddedilirse, Lyon ve idman yapmış, ligi devam eden rakipleri tarafından Şampiyonlar Ligi'nde paramparça edilir" dedi.

Lyon, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında konuk ettiği Juventus'u 1-0 devirmişti. Torino2da oynanması planlanan rövanş maçı ise Juventuslu Daniele Rugani'nin test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle ertelenmişti.

  1. 09.05.2020
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