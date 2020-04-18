O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi...
Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. UEFA da bu önlemler kapsamında finali İstanbul'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ni askıya aldı. Devler Ligi'nin ne zaman başlayıp biteceği belirsizliğini korurken, İspanyol Sport gazetesi 2020-2021 sezonu maçlarının başlamasıyla ilgili UEFA ile İspanya Futbol Federasyonu arasındaki yazışmalara dayanarak bir tarih verdi.
Corona virüsü sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı hala belli olmazken turnuvanın sonlandırılması bekleniyor. Peki 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yaşanan o gelişme
Hayatın durma noktasına geldiği dünyada futbol maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlarken yeni sezon için de çalışmalara başladı.
Sport gazetesinin haberine göre UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarını 20 Ekim'de başlatmayı planlıyor. Avrupa Ligi'nin başlangıç tarihi ise 22 Ekim olacak.
UEFA ile İspanya Futbol Federasyonu arasında böyle bir yazışma olduğu ve İspanya'da liglerin 31 Temmuz'a kadar bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.
- 18.04.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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