O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
18 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi...

O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi...

O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi...

Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını futbolu da olumsuz yönde etkiledi. Covid-19 tedbirleri kapsamında Avrupa'nın birçok ligi ertelendi. da bu önlemler kapsamında finali 'da oynanacak olan Şampiyonlar Ligi'ni askıya aldı. Devler Ligi'nin ne zaman başlayıp biteceği belirsizliğini korurken, İspanyol Sport gazetesi 2020-2021 sezonu maçlarının başlamasıyla ilgili UEFA ile İspanya Federasyonu arasındaki yazışmalara dayanarak bir tarih verdi.

Corona virüsü sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı hala belli olmazken turnuvanın sonlandırılması bekleniyor. Peki 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yaşanan o gelişme

Hayatın durma noktasına geldiği dünyada maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu. , Şampiyonlar Ligi ve maçlarını ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlarken yeni sezon için de çalışmalara başladı.

Sport gazetesinin haberine göre UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarını 20 Ekim'de başlatmayı planlıyor. Avrupa Ligi'nin başlangıç tarihi ise 22 Ekim olacak.

UEFA ile arasında böyle bir yazışma olduğu ve İspanya'da liglerin 31 Temmuz'a kadar bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.

  1. 18.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA