O yazışma ortaya çıktı! Şampiyonlar Ligi'nin başlama tarihi...

Corona virüsü sebebiyle ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin yeniden ne zaman başlayacağı hala belli olmazken turnuvanın sonlandırılması bekleniyor. Peki 2020-21 sezonu ne zaman başlayacak? İşte yaşanan o gelişme

Hayatın durma noktasına geldiği dünyada futbol maçlarının tekrar ne zaman başlayacağı merak konusu. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarını ağustos sonuna kadar bitirmeyi planlarken yeni sezon için de çalışmalara başladı.

Sport gazetesinin haberine göre UEFA, 2020-21 sezonu Şampiyonlar Ligi maçlarını 20 Ekim'de başlatmayı planlıyor. Avrupa Ligi'nin başlangıç tarihi ise 22 Ekim olacak.

UEFA ile İspanya Futbol Federasyonu arasında böyle bir yazışma olduğu ve İspanya'da liglerin 31 Temmuz'a kadar bitirilmesinin öngörüldüğü bildirildi.