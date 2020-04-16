Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın planı
Corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonları askıya alan UEFA'nın, 23 Nisan'da 55 ülke federasyonuyla yapacağı toplantı öncesi iki farklı senaryo üzerinde durduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için de 29 Ağustos tarihinin ön plana çıktığı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Corona virüsü nedeniyle yerel ligler ve uluslararası futbol organizasyonları bir süredir oynanamazken, gözler 23 Nisan'da yapılacak toplantıya çevrildi. UEFA'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği ve 55 ülke federasyonunun katılacağı perşembe günkü toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.
İngilizlerin ünlü basın organı BBC'de yer alan habere göre Avrupa futbolunun patronu; Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nin geleceğine ilişkin iki senaryo üzerinde duruyor.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYABİLİR
İlk senaryoya göre İstanbul'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 29 Ağustos'ta oynanması gündemde. Dev maçın bu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finallerin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması düşünülüyor.
B PLANI: SEKİZLİ FİNAL
İkinci senaryo ise bir hafta sürecek 'Sekizli final' ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek.
AVRUPA LİGİ'NDE DURUM BELİRSİZ
UEFA, Medipol Başakşehir'in mücadele ettiği Avrupa Ligi için ise henüz bir karara varamadı. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.
- 16.04.2020
- Güncelleme: 16.04.2020 22:22
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın planı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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