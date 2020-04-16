Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın planı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
16 Nisan 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İstanbul dev finali bekliyor... İşte UEFA'nın planı!

finali ne zaman oynanacak? İşte 'nın planı

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman oynanacak? İşte UEFA'nın planı

Corona virüsü salgını nedeniyle tüm organizasyonları askıya alan 'nın, 'da 55 ülke federasyonuyla yapacağı toplantı öncesi iki farklı senaryo üzerinde durduğu öğrenildi. İngiliz basınında yer alan habere göre, 'un ev sahipliği yapacağı finali için de tarihinin ön plana çıktığı belirtildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Corona virüsü nedeniyle yerel ligler ve uluslararası organizasyonları bir süredir oynanamazken, gözler 'da yapılacak toplantıya çevrildi. 'nın video konferans yöntemiyle düzenleyeceği ve 55 ülke federasyonunun katılacağı perşembe günkü toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.

İngilizlerin ünlü basın organı BBC'de yer alan habere göre Avrupa futbolunun patronu; ve 'nin geleceğine ilişkin iki senaryo üzerinde duruyor.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TEMMUZ AYINDA BAŞLAYABİLİR
İlk senaryoya göre 'un ev sahipliğinde Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finalinin 'ta oynanması gündemde. Dev maçın bu tarihe yetişmesi için askıya alınan son 16 turu maçları, çeyrek final ve yarı finallerin temmuz ve ağustos aylarında oynatılması düşünülüyor.

B PLANI: SEKİZLİ FİNAL
İkinci senaryo ise bir hafta sürecek 'Sekizli final' ile Devler Ligi şampiyonunu belirlemek.

AVRUPA LİGİ'NDE DURUM BELİRSİZ
UEFA, 'in mücadele ettiği Avrupa Ligi için ise henüz bir karara varamadı. Son 16 turu rövanş maçlarının oynanmadığı turnuva için UEFA'nın arayışları sürüyor.

  1. 16.04.2020
  2. Güncelleme: 16.04.2020 22:22
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