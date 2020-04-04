Dev final temmuzda

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, A Spor'a özel açıklamalar yaptı. Yardımcı, İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda düzenlenecek Şampiyonlar Ligi finalinin ne zaman yapılacağını şu sözlerle aktardı: UEFA ile bir konferans görüşmesi yapacağız. Devler Ligi durumuyla ilgili detaylarda bir paylaşımda bulunacağız. Her şey iyi gittiği takdirde en erken temmuz sonu, en geç ağustos sonu oynanmasını planlıyoruz.

PLANLARI İNCELEYECEĞİZ

Devler Ligi finaliyle ilgili tüm takvimi inceleyeceklerini söyleyen Yardımcı, "İstanbul içinde ulaşım, konaklama ve taraftar topluluk alanları gibi detaylar var. Bunlarla avize edeceğiz" dedi. Lig hakkında ise, "Salgının mayıstan itibaren düşmesi bekleniyor. Ligi haziranda başlatma planımız var. En geç ağustos sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Futbolcuların biten sözleşmeleriyle ilgili de plan yapıyoruz" dedi.