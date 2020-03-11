Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Paris-Saint Germain (PSG)- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Paris-Saint Germain (PSG)-Borussia Dortmund UEFA Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

’nde yıldızların gecesi! , Mbappe, İcardi gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Paris-Saint Germain, Sancho, Haland gibi geleceğin yıldızlarına sahip, Almanya’nın köklü kulübü ile karşı karşıya gelecek. Nefes kesen maç ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacak?

'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyete rağmen tur atlamak için sahaya çıkacak. Gözler ilk maçta muhteşem bir performans sergileyen Haland'ın üzerinde olacak. Ayrıca PSG-Dortmud maçı koronavirüs sebebiyle seyircisiz oynanacak.

KYLIAN MBAPPE'NİN TEST SONUCU! KORONAVİRÜS'E Mİ YAKALANDI?

Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonucunun bugün açıklanması bekleniyor.

PARIS-SAİNT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Tüm dünyanın gözü bu karşılaşmada! 2-1'in rövanşında tekrar karşılaşacak olan PSG ile B. Dortmund bugün saat 23:00'da oynayacak.

PARIS-SAINT GERMAİN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde muhteşem mücadele! Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler Beinsports 1'den maçı canlı izleyebilir.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 14:47
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