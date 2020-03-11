Paris-Saint Germain (PSG) - Borussia Dortmund | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde yıldızların gecesi! Neymar, Cavani, Di Maria gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Paris-Saint Germain, Sancho, Haaland gibi geleceğin yıldızlarına sahip Almanya’nın köklü kulübü Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden PSG, rakibi karşısında istediği skoru alıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Dortmund ise Devler Ligi'nin favorileri arasında gösterilen PSG karşısında sürpriz peşinde... Zorlu mücadelenin CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı ilk tur grubunu lider tamamlayan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Dortmund karşısında çeyrek final bileti için sahaya çıktı.. Parc des Princes Stadı'ndaki mücadele koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor.
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11'LER
PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar, Cavani, Sarabia
Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Emre, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland
KYLIAN MBAPPE RİSKE EDİLMEDİ
Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Fransız yıldız ilk 11'de yer almadı.
PARIS-SAINT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1'den maçı canlı izleyebilir.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 22:57
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Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
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Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
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Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
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