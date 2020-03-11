Paris-Saint Germain (PSG) - Borussia Dortmund | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Mart 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Paris-Saint Germain - Borussia Dortmund | CANLI

Paris-Saint Germain (PSG) - | CANLI

Paris-Saint Germain (PSG) - Borussia Dortmund | CANLI

’nde yıldızların gecesi! , Cavani, Di Maria gibi dünya yıldızlarını bünyesinde barındıran Paris-Saint Germain, Sancho, Haaland gibi geleceğin yıldızlarına sahip Almanya’nın köklü kulübü ile karşı karşıya geliyor. Almanya'da oynanan ilk maçı 2-1 kaybeden PSG, rakibi karşısında istediği skoru alıp adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Dortmund ise Devler Ligi'nin favorileri arasında gösterilen PSG karşısında sürpriz peşinde... Zorlu mücadelenin CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

'nde Galatasaray'ın da yer aldığı ilk tur grubunu lider tamamlayan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Dortmund karşısında çeyrek final bileti için sahaya çıktı.. Parc des Princes Stadı'ndaki mücadele koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

CANLI

11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Gueye, Paredes, , Cavani, Sarabia

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Emre, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

KYLIAN MBAPPE RİSKE EDİLMEDİ

Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Fransız yıldız ilk 11'de yer almadı.

PARIS-SAINT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1'den maçı canlı izleyebilir.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 22:57
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