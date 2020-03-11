Paris-Saint Germain (PSG) - Borussia Dortmund | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın da yer aldığı ilk tur grubunu lider tamamlayan dünya devi PSG, Almanya'da aldığı 2-1'lik mağlubiyetin rövanşında Dortmund karşısında çeyrek final bileti için sahaya çıktı.. Parc des Princes Stadı'ndaki mücadele koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanıyor.

CANLI

11'LER

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Di Maria, Gueye, Paredes, Neymar, Cavani, Sarabia

Borussia Dortmund: Bürki, Piszczek, Hummels, Zagadou, Hakimi, Emre, Witsel, Guerreiro, Hazard, Sancho, Haaland

KYLIAN MBAPPE RİSKE EDİLMEDİ

Paris-Saint Germain'in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, boğazında yanma ve burun akıntısı nedeniyle 3 gündür antrenmanlara katılmadı. Borussia Dortmund karşılaşması hazırlıklarına da katılamayan Mbappe'ye koronavirüs endişesiyle testler yapıldı. Mbappe'nin test sonuçları negatif çıkmasına rağmen Fransız yıldız ilk 11'de yer almadı.

PARIS-SAINT GERMAIN-BORUSSIA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Paris-Saint Germain-Borussıa Dortmund maçını canlı izlemek isteyen futbolseverler beIN Sports 1'den maçı canlı izleyebilir.