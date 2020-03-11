Liverpool - Atletico Madrid | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde dünya devleri karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en son kazanan takım olan Liverpool sahasında İspanya’nın köklü takımı Atletico Madrid’i konuk ediyor. Son haftalarda istemediği sonuçlar alan Jurgen Klopp’un yönetimindeki Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i elemek için mücadele ediyor. Karşılaşmanın anlatımında fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Jurgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i elemek ve adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor. Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid ise skor 1-0'lık skorun avantajıyla ter döküyor.
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool ile İspanya'nın köklü takımı Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.
LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ
Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.
Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix.
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 22:55
-
Mehmet Özdilek resmen açıklandı! Yeni takımı...
Toplam 1
Yorum
kadri bu sezonda nekadar çok hoca değişti kafam karıştı.
-
Erzurumspor'da Erkan Sözeri dönemi sona erdi!
Toplam 1
Yorum
uruk Hocam emekleriniz için teşekkür ederiz.
-
Liderlik aşkına
Toplam 1
Yorum
erol palabıyık aleni hata bu gergin ortamda zor.sen malatya atağı varsa faulleri görme,trabzon atağında olmayanıda çal.duruma göre büyük hata.
Liverpool - Atletico Madrid | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.