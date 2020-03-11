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11 Mart 2020, Çarşamba
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Liverpool - Atletico Madrid | CANLI

Şampiyonlar Ligi’nde dünya devleri karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını en son kazanan takım olan sahasında ’nın köklü takımı ’i konuk ediyor. Son haftalarda istemediği sonuçlar alan Jurgen Klopp’un yönetimindeki Liverpool, 1-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanya temsilcisi Atletico Madrid’i elemek için mücadele ediyor. Karşılaşmanın anlatımında fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında ile karşı karşıya geliyor. Jurgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i elemek ve adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor. 'nin yönetimindeki Atletico Madrid ise skor 1-0'lık skorun avantajıyla ter döküyor.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool ile 'nın köklü takımı Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.


LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix.

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 22:55
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