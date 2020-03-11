Liverpool - Atletico Madrid | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Liverpool ile Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Jurgen Klopp'un yönetimindeki Liverpool, ilk maçında 1-0 mağlup olduğu Atletico Madrid'i elemek ve adını çeyrek finale yazdırmak için mücadele ediyor. Diego Simeone'nin yönetimindeki Atletico Madrid ise skor 1-0'lık skorun avantajıyla ter döküyor.

LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Liverpool ile İspanya'nın köklü takımı Atletico Madrid arasında oynanan karşılaşma BeIN Sports 2'den naklen yayınlanıyor.





LIVERPOOL-ATLETICO MADRID MAÇI İLK 11'LERİ

Liverpool: Adrian, Alexander-Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Wijnaldum, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah, Firmino.

Atletico Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Felipe, Lodi, Koke, Saul, Thomas, Correa, Diego Costa, Joao Felix.