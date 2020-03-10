Valencia - Atalanta | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı başladı. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kendi sahasında İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Atalanta'yı ağırlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanıyor.



VALENCIA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?



Mestalla Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor. İtalya'daki ilk maçı 4-1 kazanan Atalanta, skor avantajını koruyup tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Valencia ise en az 3 farklı galibiyet alıp turu geçme peşinde.

11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Rodrigo

Atalanta: Gollini, Djimsiti, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Papu Gomez, Ilicic, Zapata