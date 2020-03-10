Valencia - Atalanta | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Valencia - Atalanta | CANLI

- | CANLI

Valencia - Atalanta | CANLI

UEFA son 16 turunda rövanş heyecanı başladı. ekibi , Devler Ligi'nin sürpriz takımı 'yı Mestalla Stadı'nda konuk ediyor. İtalya'daki ilk maçı 4-1 kazanan Atalanta, skor avantajını koruyup tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Valencia ise en az 3 farklı galibiyet alıp turu geçme peşinde. Zrolu mücadelenin CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

UEFA son 16 turunda rövanş heyecanı başladı. ekiplerinden kendi sahasında İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden 'yı ağırlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanıyor.

VALENCIA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Mestalla Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor. İtalya'daki ilk maçı 4-1 kazanan Atalanta, skor avantajını koruyup tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Valencia ise en az 3 farklı galibiyet alıp turu geçme peşinde.

11'LER

Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Rodrigo

Atalanta: Gollini, Djimsiti, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Papu Gomez, Ilicic, Zapata

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 23:07
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Valencia - Atalanta | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN