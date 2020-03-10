UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı başladı. İspanya La Liga ekibi Valencia, Devler Ligi'nin sürpriz takımı Atalanta'yı Mestalla Stadı'nda konuk ediyor. İtalya'daki ilk maçı 4-1 kazanan Atalanta, skor avantajını koruyup tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Valencia ise en az 3 farklı galibiyet alıp turu geçme peşinde. Zrolu mücadelenin CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda rövanş heyecanı başladı. İspanya La Liga ekiplerinden Valencia kendi sahasında İtalya Serie A'nın dikkat çeken ekiplerinden Atalanta'yı ağırlıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle mücadele seyircisiz oynanıyor.
VALENCIA ATALANTA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?
Mestalla Stadı'nda oynanan mücadele beIN Sports 2 kanalından naklen yayınlanıyor. İtalya'daki ilk maçı 4-1 kazanan Atalanta, skor avantajını koruyup tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalmayı hedefliyor. Valencia ise en az 3 farklı galibiyet alıp turu geçme peşinde.
11'LER
Valencia: Cillessen, Wass, Diakhaby, Coquelin, Gaya, Ferran Torres, Parejo, Kondogbia, Soler, Gameiro, Rodrigo
Atalanta: Gollini, Djimsiti, De Roon, Caldara, Palomino, Hateboer, Gosens, Freuler, Papu Gomez, Ilicic, Zapata
- 10.03.2020
- Güncelleme: 10.03.2020 23:07
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Valencia - Atalanta | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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