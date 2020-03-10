RB Leipzig-Tottenham maçı saat kaçta? Hangi kanalda? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
10 Mart 2020, Salı
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RB - Tottenham | CANLI

RB Leipzig - Tottenham | CANLI

UEFA son 16 turu rövanşında Almanya’nın flaş ekiplerinden RB , İngiltere Premier Ligi’nin güçlü takımı 'u ağırlıyor. İngiltere'de oynanan ilk maçta Leipzig rakibini 1-0 mağlup etmişti. Karşılaşmanın CANLI anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Dünyaca ünlü Teknik Direktör 'nun takımı İngiltere Premier Lig ekibi , son 16 turunda ilk maçında 1-0 yenildiği sezonun en flaş takımlarından biri olan RB 'e konuk oluyor. İki takımında amacı çeyrek finale kalmak. Ancak Jose Mourinho'nun ekibi Tottenham'ın buna çok daha fazla ihtiyacı var. İngiltere Premier Lig'de inişli çıkışlı performanslar gösteren Tottenham, RB Liepzig'i eleyerek taraftarının gönlünü almak istiyor.

RB LEIPZIG TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLADI? HANGİ KANALDAN CANLI YAYINLANIYOR?

Gecenin sonucu merakla beklenen karşılaşmasında gözler, Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ın RB Leipzig deplasmanında 1-0'ın rövanşında neler yapacağına çevrilmişti. Maçı izlemek isteyen taraftarlar, RB Leipzig Tottenham maçının hangi kanaldan canlı yayınlandığını da merak ediyor. Red Bull Arena'da oynanan mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

11'LER

Leipzig: Gulacsi, Klostermann, Upamecano, Halstenberg, Mukiele, Laimer, Sabitzer, Angelino, Nkunku, Schick, Werner

Tottenham: Lloris, Alderweireld, Tanganga, Dier, Aurier, Winks, Sessegnon, Lo Celso, Lamela, Alli, Moura

  1. 10.03.2020
  2. Güncelleme: 10.03.2020 23:29
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