Real Madrid Manchester City Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Real Madrid - Manchester City | CANLI

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Real Madrid - Manchester City | CANLI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında , 'i konuk ediyor. İspanyol temsilcisine bu maç öncesi Belçikalı yıldızı Eden Hazard'dan kötü haber geldi. Öte yandan UEFA'dan aldığı Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezasının ardından bu sezon kupayı kaldırmak isteyen City, dişli rakibine karşı ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyor. Real Madrid-Manchester City maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında , sahasında 'i konuk ediyor.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk ettiği dev karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema

Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus


MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.

  1. 26.02.2020
  2. Güncelleme: 26.02.2020 22:45
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