Real Madrid - Manchester City | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, Manchester City'i konuk ediyor. İspanyol temsilcisine bu maç öncesi Belçikalı yıldızı Eden Hazard'dan kötü haber geldi. Öte yandan UEFA'dan aldığı Şampiyonlar Ligi'nden 2 yıl men cezasının ardından bu sezon kupayı kaldırmak isteyen City, dişli rakibine karşı ilk maçta avantajlı bir skor almak istiyor. Real Madrid-Manchester City maçının CANLI anlatımı fotomac.com.tr'de...
Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i konuk ediyor.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk ettiği dev karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema
Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus
MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)
*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.
*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.
*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.
*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 22:45
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
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