Real Madrid - Manchester City | CANLI

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda heyecan hız kesmeden devam ediyor. Günün öne çıkan karşılaşmasında Real Madrid, sahasında Manchester City'i konuk ediyor.

REAL MADRID-MANCHESTER CITY MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Real Madrid'in sahasında Manchester City'i konuk ettiği dev karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

İLK 11'LER

Real Madrid: Courtois, Carvajal, Varane, Sergio Ramos, Mendy, Valverde, Casemiro, Modric, Isco, Vinicius, Benzema



Manchester City: Ederson, Walker, Laporte, Otamendi, Mendy, Rodrigo, İlkay Gündoğan, Mahrez, De Bruyne, Bernardo, Jesus



MAÇLA İLGİLİ ÖNEMLİ NOTLAR (OPTA)

*Manchester City, Real Madrid'le tamamı Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere oynadığı 4 maçta galibiyet alamadı. Evinde 2 kez berabere kalan İngiliz ekibi, deplasmanda da 2 kez mağlup oldu.

*Real Madrid, İngiliz takımlarıyla eşleştiği son 4 eleme turu maçında rakiplerini yenmeyi başardı.

*Real Madrid üst üste 23. sezon Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sahaya çıkacak. İspanyol temsilcisi bu alanda en uzun serinin sahibi.

*Manchester City, üst üste 7. kez Devler Ligi'nde eleme turlarına kaldı. İngiliz ekibi son 4 sezonun üçünde en az çeyrek final gördü.