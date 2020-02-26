Lyon - Juventus | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fransız temsilcisi Olimpik Lyon, İtalyan devi Juventus ile karşı karşıya geliyor. Ligue 1'de inişli çıkışlı bir performans sergileyen Lyon, güçlü rakibini evinde mağlup ederek İtalya'da oynanacak karşılaşma öncesi avantaj sağlamak istiyor. Juventus ise, Lyon önünde gol veya goller bularak tur kapısını aralama peşinde. Zorlu kapışmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Fransız ekibi Lyon, evinde Juventus'u ağırlıyor. Fransa Ligi'nde istediği sonuçları elde edemeyen Lyon, Şampiyonlar Ligi'nde sürprize imza atmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Juventus ise zorlu Lyon deplasmanında gol veya goller bularak avantaj yakalamak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
İLK 11'LER
Lyon: Lopes, Marçal, Marcelo, Denayer, Dubois, Tousart, Guimaraes, Aouar, Cornet, Ekambi, Dembele.
Juventus: Szczesny, Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Cristiano Ronaldo.
LYON - JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Uefa Şampiyonlar Ligi son 16 turunda oynanan Lyon - Juventus müsabakası Bein Sports 2 üzerinden maçı canlı yayınlanıyor.
SAKAT VE CEZALILAR
Ev sahibi ekipte Memphis Depay, Adelaide, Bomawoko, Kone ve Da Silva sakatlıkları nedeniyle sahada yer alamadı. İtalyan ekibinde ise milli futbolcumuz Merih Demiral dışında eksik bulunmuyor.
DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR
- Juventus ile Avrupa kupalarında oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet alamayan Lyon (1B 3M), iç sahadaki 2 maçı da aynı skorla kaybetti (0-1).
- Lyon, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında İtalyan rakipleriyle oynadığı 2 eşleşmede de turnuvaya veda etti (2005/06'da Milan & 2006/07'de Roma). Juventus ise turnuvanın bu aşamasında hiçbir Fransız takımına elenmedi (4/4).
- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son 7 deplasmanda 1 kez mağlup olan Juventus (4G 2B), tek yenilgisini geçen sezon son 16 turunda Atletico Madrid karşısında aldı (0-2).
- 26.02.2020
- Güncelleme: 26.02.2020 23:08
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Toplam 2
Yorum
şems Arda şimdi nerede?
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Toplam 1
Yorum
ALANYA YA İSTİKAMET GÖRÜNÜYOR OZAN MI ZATEN MAÇ BİTTİKTEN SONRA OYNUYOR ZATEN. ELİNDE MİKRAFONLA BU GÖRÜLDÜ. ALANYA YA TEKRAR MI GİDECEK NE ?
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Toplam 1
Yorum
DİLERİZ Kİ FUTBOLA DÖNERLER. DUVARA DEĞİL BU OYNANAN FUTBOLLA ÖRÜNEN BİR DUVAR DEĞİLDİ. FUTBOLLA OLMADIĞINI NET GÖSTERDİ GS.
Lyon - Juventus | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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