UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi Napoli ile İspanyol devi Barcelona San Paolo Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Napoli ile F Grubu'nu lider tamamlayan Barcelona, son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Camp Nou'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
NAPOLI 1-0 BARCELONA | CANLI
11'LER
Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne
Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 23:47
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Napoli - Barcelona | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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