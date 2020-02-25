Napoli - Barcelona | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Napoli - Barcelona | CANLI

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu ilk karşılaşmasında İtalyan ekibi ile İspanyol devi 'nda karşı karşıya geliyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını fotomac.com.tr'den takip edebilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan ile F Grubu'nu lider tamamlayan , son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Camp Nou'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

NAPOLI 1-0 BARCELONA | CANLI

11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 23:47
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