Napoli - Barcelona | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan hız kesmeden devam ediyor. Liverpool, Salzburg ve Genk'in bulunduğu E Grubu'ndan ikinci olarak çıkan Napoli ile F Grubu'nu lider tamamlayan Barcelona, son 16 turu ilk karşılaşmasında kozlarını paylaşıyor. İki takım da Camp Nou'da oynanacak rövanş öncesi avantajlı bir skor almayı hedefliyor. beIN SPORTS 2'den naklen yayınlanan mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

NAPOLI 1-0 BARCELONA | CANLI

11'LER

Napoli: Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Pique, Umtiti, Junior, De Jong, Busquets, Vidal, Rakitic, Messi, Griezmann