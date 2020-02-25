Chelsea - Bayern Münih | CANLI - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Chelsea - Bayern Münih | CANLI

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 mücadeleleriyle devam ediyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden sahasında Alman devi 'i ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kova?i?, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

PREMİER LİG
Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.

Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan , rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.

Lider Liverpool, haftanın kapanış maçında bugün küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen 'ı ağırlayacak.
Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 76 puanla zirvede yer alıyor. "Kırmızılar"ı 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, 44 puanlı Chelsea takip ediyor.

BUNDESLİGA
'nde lider , sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.

Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.

MAÇ ÖNÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Ev sahibi ekipte Kante, Pulisic ve Van Ginkel; konuk ekipte ise Perisic ve Sule karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kötü başladığı ligde, liderlik koltuğuna oturmayı bilen Alman ekip, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor.

Chelsea ise son dönemlerde büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. İngiliz ekip son 5 lig maçında sadece 1 kere galip gelebildi.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 23:41
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