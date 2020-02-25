Chelsea - Bayern Münih | CANLI

Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Clement Turpin düdük çalıyor.

CANLI ANLATIM

İLK 11'LER

Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kova?i?, Willian, Mount, Giroud

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski

PREMİER LİG

Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.

Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.

Lider Liverpool, haftanın kapanış maçında bugün küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'ı ağırlayacak.

Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 76 puanla zirvede yer alıyor. "Kırmızılar"ı 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, 44 puanlı Chelsea takip ediyor.

BUNDESLİGA

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.

Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.

Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.

MAÇ ÖNÜ BİLİNMESİ GEREKENLER

Ev sahibi ekipte Kante, Pulisic ve Van Ginkel; konuk ekipte ise Perisic ve Sule karşılaşmada forma giyemeyecek.

Kötü başladığı ligde, liderlik koltuğuna oturmayı bilen Alman ekip, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor.

Chelsea ise son dönemlerde büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. İngiliz ekip son 5 lig maçında sadece 1 kere galip gelebildi.