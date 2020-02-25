Chelsea - Bayern Münih | CANLI
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan son 16 mücadeleleriyle devam ediyor. İngiltere'nin köklü kulüplerinden Chelsea sahasında Alman devi Bayern Münih'i ağırlıyor. Zorlu karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...
Stamford Bridge Stadyumu'nda oynanacak maçta hakem Clement Turpin düdük çalıyor.
CANLI ANLATIM
İLK 11'LER
Chelsea: Caballero, James, Azpilicueta, Christensen, Rüdiger, Alonso, Jorginho, Kova?i?, Willian, Mount, Giroud
Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Thiago, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski
PREMİER LİG
Ligin ikinci sırasında yer alan Manchester City, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün formasını giydiği Leicester City'yi Gabriel Jesus'un golüyle deplasmanda 1-0 mağlup etti. Konuk takımda Arjantinli Sergio Agüero, penaltı atışından yararlanamadı.
Londra derbisinde Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham'ı ağırlayan Chelsea, rakibini Olivier Giroud ve Marcos Alonso'nun golleriyle 2-1 yendi. Kuzey Londra temsilcisinin tek golünü Antonio Rüdiger kendi kalesine attı.
Lider Liverpool, haftanın kapanış maçında bugün küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen West Ham United'ı ağırlayacak.
Premier Lig'in 27. haftasında Liverpool, 76 puanla zirvede yer alıyor. "Kırmızılar"ı 57 puanlı Manchester City, 50 puanlı Leicester City, 44 puanlı Chelsea takip ediyor.
BUNDESLİGA
Almanya Birinci Futbol Ligi'nde lider Bayern Münih, sahasında Paderborn'u 3-2 yendi.
Ligde zirve takibini sürdüren takımlardan Leipzig, Schalke 04'ü 5-0, Borussia Dortmund da Werder Bremen'i 2-0 mağlup etti. Borussia Mönchengladbach ise sahasında Hoffenheim ile 1-1 berabere kaldı.
Bundesliga'nın 23. haftası sonunda 49 puan toplayan Bayern Münih'i, 48 puanlı Leipzig, 45 puanlı Borussia Dortmund, 43'er puanlı Borussia Mönchengladbach ve Bayer Leverkusen takip etti.
MAÇ ÖNÜ BİLİNMESİ GEREKENLER
Ev sahibi ekipte Kante, Pulisic ve Van Ginkel; konuk ekipte ise Perisic ve Sule karşılaşmada forma giyemeyecek.
Kötü başladığı ligde, liderlik koltuğuna oturmayı bilen Alman ekip, Şampiyonlar Ligi'nin favorileri arasında yer alıyor.
Chelsea ise son dönemlerde büyük bir form düşüklüğü yaşıyor. İngiliz ekip son 5 lig maçında sadece 1 kere galip gelebildi.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 23:41
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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