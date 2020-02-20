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20 Şubat 2020, Perşembe
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Haaland şov

Haaland şov

B.Dortmund’un 20 milyon Euro’ya ’dan aldığı 19 yaşındaki Norveçli forvet, ’yi 2 golle yıktı, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti.

Dünya futbolu, uzun bir süre keyifle izlenecek bir golcüyle çalkalanıyor; Erling Haaland... Devre arasında 20 milyon euro'ya 'da 'dan B.Dortmund'a transfer olan 19 yaşındaki Norveçli santrfor, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında 'yi yıkan isim oldu. Fransızlara 2 gol atan Haaland, sarı-siyahlılarla çıktığı 7. maçında 11. kez fileleri sarstı. Genç yetenek, ayrıca Şampiyonlar Ligi tarihinde en hızlı 10 gole ulaştı ve tarihe geçti. Bu sezon Salzburg'da 22 maçta 28 gol atan golcü Viking, Avusturya ekibiyle de Şampiyonlar Ligi'nde 6 maçta boy göstermişti. Haaland, 'un golcüsü Sörloth'la birlikte Norveç 'nın en önemli hücum gücü olarak öne çıkıyorç
  1. 20.2.2020
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