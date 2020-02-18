Borussia Dortmund - Paris Saint-Germain | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk karşılaşmasında Signal Iduna Park'ta Borussia Dortmund ile PSG karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz yönetiyor.

CANLI ANLATIM:





İLK 11'LER

Borussia Dortmund: Bürki, Guerreiro, Hummels, Zagadou, Piszczek, Witsel, Emre Can, Hakimi, Thorgan Hazard, Sancho, Haaland

PSG: Navas, Marquinhos, Silva, Kimpembe, Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa, Di Maria, Mbappe, Neymar

SAKATLAR VE CEZALILAR

Borussia Dortmund'da Marco Reus ve Thomas Delaney, Paris Saint-Germain'de ise Colin Dagba ve Abdou Diallo sakatlıkları nedeniyle mücadelede forma giyemeyecek. Takımlarda cezalı herhangi bir futbolcu ise bulunmuyor.

MAÇ ÖNÜ İSTATİSTİKLER (OPTA)

- Daha önce sadece 2010/11 Avrupa Ligi gruplarında karşı karşıya gelen Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain'in o sezon oynadığı iki karşılaşma da berabere tamamlandı (Dortmund'da 1-1 & Paris'te 0-0).

- Şampiyonlar Ligi'nde Fransız rakiplerini konuk ettiği altı maçta en az ikişer kez gol sevinci yaşayan Borussia Dortmund, bu sezon son 16 turuna kalan ekipler arasında grup aşamasının en az gol atan takımıydı (8).

- Borussia Dortmund, son beş sezonda Şampiyonlar Ligi son 16 turunu sadece bir kez geçebildi (2016/17). O sezon çeyrek finalde Monaco'ya elenen Alman ekibini, şu an PSG'nin başında olan Thomas Tuchel çalıştırıyordu.

- Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı son altı iç saha maçının dördünü kaybeden Borussia Dortmund (2G), son iki karşılaşmadan mağlup ayrıldı (2-3 vs Monaco & 0-1 vs Tottenham).

- Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 22 golü akan oyunda kaydeden Borussia Dortmund, turnuvada yoluna devam eden takımlar arasında en uzun serinin sahibi.

- Şampiyonlar Ligi'nde sekiz sezon üst üste eleme turlarına kalan Paris Saint-Germain'den daha uzun bir seriye sadece Real Madrid (23), Barcelona (16) ve Bayern Münih (12) sahip. Fransız takımı bu süreçte çeyrek finalin ötesini göremedi ve son üç sezon son 16 turunda turnuvaya veda etti.

- Bu sezon Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol yiyen takım Paris Saint-Germain oldu (2).

- Paris Saint-Germain'in Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 26 eleme turu maçının tamamında en az bir gol atıldı. Turnuva tarihinde 0-0 skoru almadan daha fazla eleme turu karşılaşmasına çıkan bir takım yok.

- Geçen sezondan bu yana Şampiyonlar Ligi'nde üçten fazla gol atan ve üçten fazla asist yapan en genç üç oyuncunun ikisi Borussia Dortmund forması giyen Jadon Sancho (3 gol & 3 asist) ve Achraf Hakimi (4 gol & 3 asist). Bunu başaran diğer isim ise Paris Saint-Germain forveti Kylian Mbappe (9 gol & 8 asist).

- Şampiyonlar Ligi kariyerinde çıktığı 30 maçta Paris Saint-Germain'in attığı 30 gole doğrudan katkı sağlayan Kylian Mbappe'nin (19 gol & 11 asist), filelerini Borussia Dortmund'dan daha fazla havalandırdığı bir rakibi bulunmuyor (3 gol).

- Borussia Dortmund ile deplasmanda oynadığı beş resmi maçta galibiyet alamayan PSG Teknik Direktörü Thomas Tuchel (2B 3M), bu karşılaşmaların tamamına 2009-2014 arasında Mainz'ı çalıştırırken çıktı.