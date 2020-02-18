Atletico Madrid - Liverpool | CANLI

Atletico Madrid ve Liverpool, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda karşı karşıya geliyor. İstanbul'da oynanacak finalde mutlaka yer almak isteyen iki ekip son 16 turu rövanşı öncesi avantaj sağlamak için kozlarını İspanya'da paylaşıyor.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 11'LER

Atletico Madrid: Oblak, Lodi, Felipe, Savic, Vrsaljko, Lemar, Thomas, Saul, Koke, Morata, Correa

Liverpool: Alisson, Arnold, Gomez, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane.

* Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan dört Avrupa kupası maçında taraflar birer galibiyet elde ederken (2B); İspanyol temsilcisi, rakibiyle eşleştiği tek eleme turundan zaferle ayrılıp kupayı kazanmıştı (2009/10 Avrupa Ligi).

* Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece 2008/09 sezonu gruplarında eşleşen Atletico Madrid ile Liverpool arasında oynanan iki maç da 1-1 sona erdi.

* İspanyol kulüplerine konuk olduğu son beş Avrupa maçını kazanamayan Liverpool (1B), son dört karşılaşmadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibinin zaferle döndüğü son İspanya ziyareti 2008/09 Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gerçekleşti (1-0 vs Real Madrid).

* Liverpool, Şampiyonlar Ligi tarihinde İspanyol takımlarıyla eşleştiği üç eleme turunda da rakiplerini elemeyi başardı (2006/07 vs Barcelona, 2008/09 vs Real Madrid & 2018/19 vs Barcelona).

* Liverpool, Atletico Madrid'in iç saha maçlarına sahne olan Wanda Metropolitano'daki tek resmi karşılaşmasını, geçen sezon Tottenham'ı 2-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.

* 2013/14'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı yedi sezonun altısında gruptan çıkan Atletico Madrid, daha önce sadece iki kez eleme turlarında mücadele edebilmişti.

* Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son iki deplasmandan galip ayrılan Liverpool, turnuva tarihinde üç maçlık bir seri yakalamadı. İngiliz ekibi, Şampiyon Kulüpler Kupası formatında ise daha uzun bir seriyi en son Eylül 1984'te yakalamıştı.

* Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında Diego Simeone yönetiminde çıktığı 12 iç saha maçında mağlubiyet almadı ve kalesinde sadece iki gol gördü (8G 4B).

* Görev alması halinde Şampiyonlar Ligi'nde 50. kez forma giyecek olan Atletico Madrid forveti Alvaro Morata, turnuva tarihinde attığı gollerin yarısını eleme turlarında kaydetti (7/14).

* 2017/18 sezonundan bu yana Şampiyonlar Ligi eleme turlarında çıktığı 14 maçta fileleri 10 kez havalandıran Liverpool forveti Sadio Mane'den daha fazla gol atan tek oyuncu Cristiano Ronaldo (11 gol).

* 2017/18 sezonundan bu yana Liverpool'un çıktığı 32 Şampiyonlar Ligi maçının 31'inde forma giyen Mohamed Salah ve Roberto Firmino, bu süreçte en fazla karşılaşmada görev alan iki oyuncu konumunda. İkilinin forma giymediği tek maç, Liverpool'un geçen sezon sahasında Barcelona'yı 4-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşıydı.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERLE LIVERPOOL

Deplasman ekibi Liverpool son 15 maçında sadece 1 kez mağlup oldu ve 13 mücadelesini kazandı. Tek mağlubiyetini ise 23 yaş altı takımıyla çıktığı Aston Villa müsabakasında aldı. Karşılaşma öncesi İngiliz temsilcisinde Shaqiri ve Clyne sakatlıkları nedeniyle mücadele forma giyemeyecekler.

BİREYSEL İSTATİSTİKLERLE ATLETICO MADRID

İspanyol ekibi son 15 maçında Juventus, Barcelona, Eibar ve Real Madrid'e karşı olmak üzere toplamda 4 kez yenildi. Son 5 maçında ise sadece 1 kez galip geldi. Ev sahibi ekipte Trippier, Herrera, Felix ve Poveda sakatlıkları nedeniyle müsabakada süre alamayacak.