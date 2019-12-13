Devler Ligi'ne ambargo!
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların üst tura yükselmesi dikkat çekti. Turnuvaya İngiliz, İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız ekipleri damga vurdu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların üst tura yükselmesi dikkat çekti. Turnuvaya İngiliz, İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız ekipleri damga vurdu. Almanya'dan Leverkusen ile İtalya'dan İnter Avrupa Ligi'ne kaldı. Fransa'dan Lille ise 4. bitirerek Avrupa'ya veda etti. Kuraların 16 Aralık'ta çekileceği son 16 turuna kalan takımlar şöyle:
İNGILTERE
TOTTENHAM LIVERPOOL
CHELSEA MAN. CITY
İSPANYA
R.MADRID BARCELONA
A. MADRID VALENCIA
İTALYA
JUVENTUS NAPOLI
ATALANTA
ALMANYA
B. MÜNIH B. DORTMUND
LEIPZIG
FRANSA
PSG O. LYON
- 13.12.2019
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
MECİT Sorumlusu benim demekle olmaz, Galatasarayın kaybı olan 24 milyon euroyu da ödeyeceksin!!!!!! sonra da herkes özür dileyip bu işi bırak!!!!!
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 12
Yorum
Dost Sorumlusu benim değince her şey haloluyormu?
-
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Toplam 1
Yorum
savaşan kartal olşun bişim uefa çupamış vayyy :D:D:D
Devler Ligi'ne ambargo! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.