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13 Aralık 2019, Cuma
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Devler Ligi'ne ambargo!

Devler Ligi'ne ambargo!

 Ligi'nde belli olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların üst tura yükselmesi dikkat çekti. , İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız ekipleri damga vurdu.

Ligi'nde belli olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların üst tura yükselmesi dikkat çekti. , İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız ekipleri damga vurdu. 'dan Leverkusen ile 'dan İnter Avrupa Ligi'ne kaldı. 'dan Lille ise 4. bitirerek Avrupa'ya veda etti. Kuraların 16 Aralık'ta çekileceği son 16 turuna kalan takımlar şöyle:

İNGILTERE
TOTTENHAM LIVERPOOL
CHELSEA MAN. CITY

İSPANYA
R.MADRID
A. MADRID VALENCIA

İTALYA
JUVENTUS NAPOLI
ATALANTA

ALMANYA
B. MÜNIH B. DORTMUND
LEIPZIG

FRANSA
O.

  1. 13.12.2019
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