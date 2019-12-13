Devler Ligi'ne ambargo!

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna kalan takımlar belli olurken, Avrupa'nın 5 büyük ligindeki takımların üst tura yükselmesi dikkat çekti. Turnuvaya İngiliz, İspanyol, İtalyan, Alman ve Fransız ekipleri damga vurdu. Almanya'dan Leverkusen ile İtalya'dan İnter Avrupa Ligi'ne kaldı. Fransa'dan Lille ise 4. bitirerek Avrupa'ya veda etti. Kuraların 16 Aralık'ta çekileceği son 16 turuna kalan takımlar şöyle:



İNGILTERE

TOTTENHAM LIVERPOOL

CHELSEA MAN. CITY



İSPANYA

R.MADRID BARCELONA

A. MADRID VALENCIA



İTALYA

JUVENTUS NAPOLI

ATALANTA



ALMANYA

B. MÜNIH B. DORTMUND

LEIPZIG



FRANSA

PSG O. LYON