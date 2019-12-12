Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında oldukça kötü bir performans gösterdi. Sarı kırmızılılar, deplasmanda oynadığı PSG maçını da 5-0 kaybetti ve grubu iki puanla son sırada tamamladı. Galatasaray sadece puan olarak değil aynı zamanda hücum performansında da son sırada kaldı. Galatasaray attığı tek gol dışında en az şut çeken ve en az kaleyi bulan takım oldu.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü hücum performansını gösterdi. Cimbom, iki puanla son sırada kalırken sadece bir gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım attığı tek golle 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol atan ve çektiği 10 isabetli şut ile en az kaleyi bulan takım oldu.
KALEYE EN AZ ŞUT ÇEKEN TAKIM: GALATASARAY!
Galatasaray aynı zamanda kaleye toplam çektiği 48 şutla en az şut çeken takım da oldu. Galatasaray yediği 14 golle kalesinde en çok gol gören ilk 5 takım arasında da yer aldı.
TEK GOL VE 2 PUAN!
İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla gruba başlayan Galatasaray, sonraki maçlarında büyük zorluk yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, diğer puanını da Belçika ekibinden aldı. Rakibin son dakikalardaki golüyle 1-1 biten mücadelede Galatasaray'ın tek golü ise Adem Büyük'ten geldi.
- 12.12.2019
- Güncelleme: 12.12.2019 12:02
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Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
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Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
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Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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