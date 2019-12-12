Galatasaray tarihinde görülmemişti! Şampiyonlar Ligi'nde utandıran rakam...

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde en kötü hücum performansını gösterdi. Cimbom, iki puanla son sırada kalırken sadece bir gol atabildi. Sarı-kırmızılı takım attığı tek golle 2019-20 sezonunda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en az gol atan ve çektiği 10 isabetli şut ile en az kaleyi bulan takım oldu.

KALEYE EN AZ ŞUT ÇEKEN TAKIM: GALATASARAY!

Galatasaray aynı zamanda kaleye toplam çektiği 48 şutla en az şut çeken takım da oldu. Galatasaray yediği 14 golle kalesinde en çok gol gören ilk 5 takım arasında da yer aldı.

TEK GOL VE 2 PUAN!

İlk maçında Club Brugge ile 0-0 berabere kalarak 1 puanla gruba başlayan Galatasaray, sonraki maçlarında büyük zorluk yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, diğer puanını da Belçika ekibinden aldı. Rakibin son dakikalardaki golüyle 1-1 biten mücadelede Galatasaray'ın tek golü ise Adem Büyük'ten geldi.