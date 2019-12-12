Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapacak. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan temsilcimizin, bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Peki Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Demba Ba.

EKSİK OYUNCULAR...

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR...

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.