Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular...

Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular...

Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular...

, J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi ’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansı devam eden temilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Futbolseverler de bu maça dair notları, yayın bilgilerini ve muhtemel 11'leri arama motorlarına yazarak araştırıyor... Peki , saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...

, gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapacak. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan temsilcimizin, bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Peki Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram.

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Demba Ba.

EKSİK OYUNCULAR...

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, , Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR...

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

  1. 12.12.2019
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