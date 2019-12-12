Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansı devam eden temilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Futbolseverler de bu maça dair notları, yayın bilgilerini ve muhtemel 11'leri arama motorlarına yazarak araştırıyor... Peki Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtı...
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapacak. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan temsilcimizin, bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Peki Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...
BORUSSIA MONCHENGLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER:
Borussia Mönchengladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram.
Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Ponck, Epureanu, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike, Visca, Aleksic, İrfan Can Kahveci, Demba Ba.
EKSİK OYUNCULAR...
Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.
MAÇ ÖNÜ NOTLAR...
TUR İÇİN GALİBİYET ŞART
Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.
- 12.12.2019
-
Son 4 maçta kazanamadı
Toplam 1
Yorum
mehmet 2010-2011 sezonu mustafanin eskisehire attığı nizamı gölu vermeyen fb taraftarı saibeli bir hakem değil mi? sampiyonluğu gitmesine neden _
-
Paris Saint Germain 5-0 Galatasaray | MAÇ SONUCU
Toplam 2
Yorum
ercisli hani sizin liginizdi hani yabancı futbolcu serbest olsa başarı glirdi hani avrupalıydınız rezil olmak içinmi bu kadar borçlandınız
-
Galatasaray'da Fatih Terim: Sorumlusu benim
Toplam 5
Yorum
Ahmet Fatih Terim maçtan sonra sorumlu benim diye açıklama yapmış doğrudur o zaman gereğini yaparsın?
Borussia Mönchengladbach Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CANLI yayın bilgileri, muhtemel 11'ler, eksik oyuncular... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.