Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu! - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
12 Aralık 2019, Perşembe
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Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

Başakşehir'in ilk 11'i belli oldu!

, J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi ’a konuk olacak. Gruptan çıkma şansı devam eden temsilcimiz, Alman rakibini yenmesi halinde tur atlayacak. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11 belli oldu.

, gruplarındaki son maçını Almanya'da Mönchengladbach ile yapacak. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan temsilcimizin, bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor.

GLADBACH-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Müsabaka, beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.

İLK 11'LER:

Borussia Mönchengladbach: Sommer, Elvedi, Ginter, Neuhaus, Wendt, Lainer, Kramer, Zakaria, Hermann, Thuram, Embolo.

Medipol Başakşehir: Başakşehir: Mert, Clichy, Epureanu, Ponck, Caiçara, Mehmet Topal, İrfan Can, Visca, Elia, Aleksic, Crivelli.

EKSİK OYUNCULAR...

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor. Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, , Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek. İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

MAÇ ÖNÜ NOTLAR...

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için ile final niteliğinde bir maç oynayacak. Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

  1. 12.12.2019
  2. Güncelleme: 12.12.2019 22:12
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