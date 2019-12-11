Bayern Münih Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
11 Aralık 2019, Çarşamba
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Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçların heyecanı sürüyor. Bu akşam Alman devi sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olması beklenen bu karşılaşma öncesi Bayern 15 puanla grubu lider, Tottenham ise 10 puanla 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Peki, Bayern Münih-Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

Devler Ligi gruplarındaki son maçlarla birlikte, bir üst tura çıkmak isteyen takımlar son biletler için mücadele ediyor. Öte yandan turu daha önce garanti altına alanlar da prestij maçına çıkıyor.

Bu akşam iki dev kulübü karşı karşıya getirecek mücadele Alman devi ile İngiliz ekibi Tottenham arasında oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Bu mücadele öncesi Bavyera temsilcisi topladığı 15 puanla grubu lider tamamlamayı garantiledi. 'lu Tottenham'ın ise ikinci bitirmesi kesinleşti.

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Bayern Münih formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren grup aşamasında daha şimdiden 10 gol atmayı başardı. Grup aşamaları gol rekoru ise 2015-16 sezonunda formasıyla 11 gol atan 'ya ait.

İLK MAÇ 7-2 BİTTİ

Grupta İngiliz ekibinin sahasında oynanan mücadele 7-2 Bayern'in üstünlüğü ile sona ermişti. Bu skor bir İngiliz takımının herhangi bir Avrupa kupasında 7 veya daha fazla gol yiyerek kaybettiği iki maçtan biriydi.

  1. 11.12.2019
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