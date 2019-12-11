Bayern Münih Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Devler Ligi gruplarındaki son maçlarla birlikte, bir üst tura çıkmak isteyen takımlar son biletler için mücadele ediyor. Öte yandan turu daha önce garanti altına alanlar da prestij maçına çıkıyor.

Bu akşam iki dev kulübü karşı karşıya getirecek mücadele Alman devi Bayern Münih ile İngiliz ekibi Tottenham arasında oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.

Bu mücadele öncesi Bavyera temsilcisi topladığı 15 puanla grubu lider tamamlamayı garantiledi. Jose Mourinho'lu Tottenham'ın ise ikinci bitirmesi kesinleşti.

LEWANDOWSKI RONALDO'NUN REKORUNA GÖZ DİKTİ

Bayern Münih formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren Robert Lewandowski grup aşamasında daha şimdiden 10 gol atmayı başardı. Grup aşamaları gol rekoru ise 2015-16 sezonunda Real Madrid formasıyla 11 gol atan Cristiano Ronaldo'ya ait.

İLK MAÇ 7-2 BİTTİ

Grupta İngiliz ekibinin sahasında oynanan mücadele 7-2 Bayern'in üstünlüğü ile sona ermişti. Bu skor bir İngiliz takımının herhangi bir Avrupa kupasında 7 veya daha fazla gol yiyerek kaybettiği iki maçtan biriydi.