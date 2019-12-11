Bayern Münih Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki son maçların heyecanı sürüyor. Bu akşam Alman devi Bayern Münih sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırlıyor. Seyir zevki yüksek olması beklenen bu karşılaşma öncesi Bayern 15 puanla grubu lider, Tottenham ise 10 puanla 2. sırada bitirmeyi garantiledi. Peki, Bayern Münih-Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar...
Devler Ligi gruplarındaki son maçlarla birlikte, bir üst tura çıkmak isteyen takımlar son biletler için mücadele ediyor. Öte yandan turu daha önce garanti altına alanlar da prestij maçına çıkıyor.
Bu akşam iki dev kulübü karşı karşıya getirecek mücadele Alman devi Bayern Münih ile İngiliz ekibi Tottenham arasında oynanacak. Karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports MAX HD 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Bu mücadele öncesi Bavyera temsilcisi topladığı 15 puanla grubu lider tamamlamayı garantiledi. Jose Mourinho'lu Tottenham'ın ise ikinci bitirmesi kesinleşti.
LEWANDOWSKI RONALDO'NUN REKORUNA GÖZ DİKTİ
Bayern Münih formasıyla rüya gibi bir sezon geçiren Robert Lewandowski grup aşamasında daha şimdiden 10 gol atmayı başardı. Grup aşamaları gol rekoru ise 2015-16 sezonunda Real Madrid formasıyla 11 gol atan Cristiano Ronaldo'ya ait.
İLK MAÇ 7-2 BİTTİ
Grupta İngiliz ekibinin sahasında oynanan mücadele 7-2 Bayern'in üstünlüğü ile sona ermişti. Bu skor bir İngiliz takımının herhangi bir Avrupa kupasında 7 veya daha fazla gol yiyerek kaybettiği iki maçtan biriydi.
- 11.12.2019
- "Fenerbahçe ilk yarıda Gençlerbirliği'ne 10 tane gol atabilirdi"
- Galatasaray'dan PSG maçı öncesi paylaşım
- Hıncal Uluç: Galatasaray'ı bu hale getiren Fatih Terim
- "Türkiye'de Fenerbahçe Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer yasağı verebilecek federasyon var mı?"
- Hıncal Uluç: Maçı alan Galatasaray değil ikram eden Alanyaspor
- Yıldız futbolcu Brezilya'dan açıkladı! Beşiktaş beni istiyor...
- Beşiktaş'ta o isim için 4 yıldız gözden çıkarıldı! İşte yapılacak takas teklifi
- Yılmaz Vural'dan EURO 2020 tahmini! A Milli Takım...
- Galatasaray'da şok kriz! Fatih Terim Mustafa Kapı'yı sildi... İşte yaşananlar
- Fransızları Türk ve Galatasaray korkusu sardı: "Maç risk altında!"
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
fatih acar külübün mali yapısı ortada umut iyi bir golcü bize genç ve ucuz yetenekli oyuncular gerekli
-
Umut parasını katladı!
Toplam 2
Yorum
Ali Kemal Abartmayın o kadar Lens resmen topu çarptırdı gol oldu. Umut'un yerinde kim olsa o golleri atardı.
-
Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Wolverhampton'la karşılaşacak
Toplam 1
Yorum
Karakartallı Beşiktaş'ın prestij maçıdır. Sahaya gençler çıksın. Belki kazanacağımız oyuncular vardır.
Bayern Münih Tottenham maçı saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.