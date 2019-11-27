Liverpool Napoli maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek?

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken mücadelelerinden biri Liverpool Napoli maçı olacak. Ev sahibi ekip Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda 9 puanla ilk sıradaki yerini korurken, Napoli ise 8 puanla grubun ikinci sırasında yer alıyor...

LİVERPOOL NAPOLİ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Anfield Road'da saat 23:00'da başlayacak müsabakayı İspanyol hakem Carlos Del Cerro Grande yönetecek. Maç, beIN Sports 1 kanalından naklen yayımlanacak. Maçın canlı skor takibi fotomac.com.tr'de...

MUHTEMEL 11'LER

Liverpool: Alisson, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Firmino, Mane

Napoli: Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Rui, Callejon, Allan, Ruiz, Zielinski, Mertens, Lozano

MAÇ ÖNCESİ İSTATİSTİKLER

Liverpool, Avrupa turnuvalarında Napoli'yi evinde ağırladığı iki maçta da rakibini mağlup etti.

Avrupa turnuvalarında İngiliz takımlarına karşı 10. deplasman maçına çıkacak olan Napoli, önceki dokuz maçın hiçbirini kazanamadı (1B 8M).

Liverpool, Şampiyon Kulüpler Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan takımlarına karşı iç sahada oynadığı yedi maçın altısını kazandı ve sadece Aralık 2009'da Fiorentina'ya mağlup oldu.

Napoli, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Liverpool'u 2-0 yenmişti. Şampiyonlar Ligi tarihinde sadece iki takım, bir önceki sezonun şampiyonunu iki maçta da mağlup etmeyi başardı: Ajax vs AC Milan (1994-95) & CSKA Moscow vs Real Madrid (2018-19).

Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk maçında Napoli'ye kaybettikten sonra oynadığı üç maçı da kazanan Liverpool, en son Mart 2009'da art arda dört maçlık galibiyet serisi elde etmişti.

Napoli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool deplasmanında maç kazanmayı başaran son teknik direktördü. Ekim 2014'te Real Madrid'in başındayken bu deplasmanda 3-0 kazanan Ancelotti, turnuvada İngiltere takımlarına karşı en fazla deplasman galibiyeti alan üç isimden biri (3 - Jose Mourinho ve Massimiliano Allegri ile birlikte).

Avrupa turnuvalarındaki 82. deplasman maçına çıkacak olan Napoli, daha önce sadece bir kez dış sahada art arda galibiyet serisi yaşadı (Kasım 2015'te 3 maç).