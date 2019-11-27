Lille - Ajax | CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Lille sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor.

Lille forma giyen Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki çelik sahaya ilk 11'de çıktı.

İLK 11'LER

Lille 11'i: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Gabriel, Reinildo, Andre, Soumare, Ikone, Yusuf Yazıcı, Bamba, Osimhen

Ajax 11'i: Onana, Dest, Schuurs, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Labyad, Tadic, Ziyech, Promes

ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER

Lille ve Ajax tarihlerinde ikinci kez bir Avrupa turnuvasında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftasındaki ilk karşılaşmada gülen taraf Ajax olmuştu (3-0).

Avrupa turnuvalarında Fransız takımlarına karşı deplasmanda altı maçtır kazanamayan Ajax (1B 5M), en son Ekim 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u mağlup etmişti (0-2).

Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Ajax (5G 3B), en son Eylül 1994 ve Mart 1997 arasında bundan daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (14 maç).

Şampiyonlar Ligi'nde evinde 10 maçtır kazanamayan Lille (4B 6M), turnuva tarihinde iç sahadaki en uzun üçüncü kazanamama serisinin sahibi - Spartak Moskova (11 maç - 2001 ve 2006 arasında) & FCSB (13 maç - 1996 ve 2013 arasında).

Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 15 golün 10'u maçların ilk yarılarında geldi.

Ajax forması giyen Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son 12 maçta 10 gole direkt katkı yaptı (4 gol, 6 asist). Faslı yıldız turnuvada oynadığı son altı deplasman maçının tamamında en az bir gol katkısına imza attı (2 gol, 5 asist).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Valencia ağlarını havalandıran Lille'in 20 yaşındaki forveti Victor Osimhen, turnuvada üç isabetli şutunda iki gol kaydetti.

Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçta kırmızı kart göen Ajax oyuncusu Joel Veltman turnuvadaki üçüncü kırmızı kartını gördü. Şampiyonlar Ligi tarihinde daha fazla kırmızı kart gören sadece iki isim var: Edgar Davids ve Zlatan Ibrahimovic (4).