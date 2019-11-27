Lille - Ajax | CANLI
UEFA Şampiyonlar Ligi 5'inci hafta maçında Fransız temsilcisi Lille sahasında Hollanda ekibi AJax'ı konuk ediyor. Lille'de Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sahaya ilk 11'de çıktı. Karşılaşmanın canlı takibi fotomac.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa ekibi Lille sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk ediyor.
Lille forma giyen Milli yıldızlarımız Yusuf Yazıcı ve Zeki çelik sahaya ilk 11'de çıktı.
Lille 11'i: Maignan, Zeki Çelik, Djalo, Gabriel, Reinildo, Andre, Soumare, Ikone, Yusuf Yazıcı, Bamba, Osimhen
Ajax 11'i: Onana, Dest, Schuurs, Mazraoui, Tagliafico, Van de Beek, Martínez, Labyad, Tadic, Ziyech, Promes
ÖNEMLİ İSTATİSTİKLER
Lille ve Ajax tarihlerinde ikinci kez bir Avrupa turnuvasında karşılaşıyor. Şampiyonlar Ligi'nde sezonun ilk haftasındaki ilk karşılaşmada gülen taraf Ajax olmuştu (3-0).
Avrupa turnuvalarında Fransız takımlarına karşı deplasmanda altı maçtır kazanamayan Ajax (1B 5M), en son Ekim 2002'de Şampiyonlar Ligi'nde Lyon'u mağlup etmişti (0-2).
Şampiyonlar Ligi'ndeki son sekiz deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen Ajax (5G 3B), en son Eylül 1994 ve Mart 1997 arasında bundan daha uzun bir yenilmezlik serisi yaşamıştı (14 maç).
Şampiyonlar Ligi'nde evinde 10 maçtır kazanamayan Lille (4B 6M), turnuva tarihinde iç sahadaki en uzun üçüncü kazanamama serisinin sahibi - Spartak Moskova (11 maç - 2001 ve 2006 arasında) & FCSB (13 maç - 1996 ve 2013 arasında).
Ajax'ın Şampiyonlar Ligi'nde attığı son 15 golün 10'u maçların ilk yarılarında geldi.
Ajax forması giyen Hakim Ziyech, Şampiyonlar Ligi'nde sahaya çıktığı son 12 maçta 10 gole direkt katkı yaptı (4 gol, 6 asist). Faslı yıldız turnuvada oynadığı son altı deplasman maçının tamamında en az bir gol katkısına imza attı (2 gol, 5 asist).
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Valencia ağlarını havalandıran Lille'in 20 yaşındaki forveti Victor Osimhen, turnuvada üç isabetli şutunda iki gol kaydetti.
Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta oynanan maçta kırmızı kart göen Ajax oyuncusu Joel Veltman turnuvadaki üçüncü kırmızı kartını gördü. Şampiyonlar Ligi tarihinde daha fazla kırmızı kart gören sadece iki isim var: Edgar Davids ve Zlatan Ibrahimovic (4).
- 27.11.2019
- Güncelleme: 27.11.2019 22:59
-
Beşiktaş bombayı patlatıyor! Mario Balotelli ve anlaşma şartları...
Toplam 1
Yorum
savaş ÇOK AĞIR BİR FUTBOLCU.GÜVEN GİBİ.BJK SÜRATLİ HAREKETLİ ÇALIM ATABİLEN ÖNE DÖNÜK BİR FUTBOLCU LAZIM.
-
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman: Ülkemiz için mücadele edeceğiz
Toplam 1
Yorum
? fener için diycekti galiba.....nasılsa anadoludan şampiyon yapmazlar ?
-
Fenerbahçe Opet CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde sahneye çıkıyor
Toplam 1
Yorum
laboheme Orta oyuncu , problemini çözemezsek turnuvaya kısa bir müddet sonra veda ederiz
Lille - Ajax | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.