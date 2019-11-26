Dybala'dan Merih Demiral için asker selamı! İşte o anlar... - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
26 Kasım 2019, Salı
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Dybala'dan için asker selamı! İşte o anlar...

Dybala'dan Merih Demiral için asker selamı! İşte o anlar...

Şampiyonlar Ligi 5. maçında sahasında 'i ağırladı. Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala attığı golden sonra milli futbolcumuz 'ın yanına koşarak asker selamı verdi. Dybala'nın bu hareketi gecenin en çok konuşulan detayı oldu. İşte o anlar...

'un Arjantinli süperstarı Paulo Dybala, gol attıktan sonra flaş bir sevinç yaptı. 45+1. dakikada nereydese sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'u karşısında 1-0 öne geçiren Dybala, golden sonra 'ın yanına koştu. Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.

İşte o anlar...




  1. 27.11.2019
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