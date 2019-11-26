Dybala'dan Merih Demiral için asker selamı! İşte o anlar...
UEFA Şampiyonlar Ligi 5. maçında Juventus sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Juventus'un yıldız futbolcusu Dybala attığı golden sonra milli futbolcumuz Merih Demiral'ın yanına koşarak asker selamı verdi. Dybala'nın bu hareketi gecenin en çok konuşulan detayı oldu. İşte o anlar...
Juventus'un Arjantinli süperstarı Paulo Dybala, gol attıktan sonra flaş bir sevinç yaptı. 45+1. dakikada nereydese sıfırdan kullandığı frikik golüyle Juventus'u Atletico Madrid karşısında 1-0 öne geçiren Dybala, golden sonra Merih Demiral'ın yanına koştu. Dybala, önce asker selamı verdi. Ardından sevinçle Merih Demiral'a sarıldı.
İşte o anlar...
- 27.11.2019
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Antistanbul Okay şart
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Gençler için Avrupa şansı
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resso ıyı ıyı
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Trabzonspor'da idmanlar sürecek
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mustafaerdem Eski golcümüz Necmi Perekli'nin buluştuğu kafa ortalarının yarısı kadar Sörloth'u buluşturursan hocam takım ihya olur. Denemek iyidir.
Dybala'dan Merih Demiral için asker selamı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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