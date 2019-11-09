2024 Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
09 Kasım 2019, Cumartesi
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2024 finali için çarpıcı iddia

2024 Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia

2020'de 'un ev sahipliği yapacağı final müsabakasının ardından 2021, 2022 ve 2023 de belli olmuştu. Amerikan basınından 2024 finali için dikkat çeken bir iddia geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

geçtiğimiz günlerde 2021, 2022 VE 2023 final maçlarının oynanacağı stadyumları açıklanmıştı. Bugüne kadar Avrupa kıtası dışına çıkmayan organizasyonda 2024 yılı final müsabakası için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Amerikan basınında yer alan haberlere göre UEFA, 2024 Devler Ligi finalini 'ta oynatmayı planlıyor. UEFA'nın organizasyon için 82 bin 566 kapasiteli MetLife Stadyumu'nu düşündüğü bildirildi. UEFA'nın ticari çıkarlarını temsil eden Team Marketing AG adlı kuruluşun, New York'taki potansiyel partnerlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği ifade edildi.

Bilindiği gibi 2020 finaline Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. UEFA'nın açıklamasına göre 2021 , 2022 Allianz Arena ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali ise Wembley'de oynanacak.

  1. 09.11.2019
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