2024 Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia
2020'de İstanbul'un ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi final müsabakasının ardından 2021, 2022 ve 2023 de belli olmuştu. Amerikan basınından 2024 finali için dikkat çeken bir iddia geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA geçtiğimiz günlerde 2021, 2022 VE 2023 Şampiyonlar Ligi final maçlarının oynanacağı stadyumları açıklanmıştı. Bugüne kadar Avrupa kıtası dışına çıkmayan organizasyonda 2024 yılı final müsabakası için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Amerikan basınında yer alan haberlere göre UEFA, 2024 Devler Ligi finalini New York'ta oynatmayı planlıyor. UEFA'nın organizasyon için 82 bin 566 kapasiteli MetLife Stadyumu'nu düşündüğü bildirildi. UEFA'nın ticari çıkarlarını temsil eden Team Marketing AG adlı kuruluşun, New York'taki potansiyel partnerlerini konuyla ilgili bilgilendirdiği ifade edildi.
Bilindiği gibi 2020 finaline İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu ev sahipliği yapacak. UEFA'nın açıklamasına göre 2021 Saint Petersburg, 2022 Allianz Arena ve 2023 Şampiyonlar Ligi finali ise Wembley'de oynanacak.
- 09.11.2019
-
MHK'dan flaş karar! Herkes bu soruyu soruyor: Neden?
Toplam 2
Yorum
SERDAR İSTEDİKLERİ BUYDU İSTEDİKLERİNİ ALDILAR TÜRK FUTBOLUNDA HER YIL DÜZENLENEN BU TİYATROL ETKİNLİK SEVENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR
-
Tyler Boyd göz doldurdu
Toplam 2
Yorum
eray zaman gectikçe kendine gelecektir kartal kayra umut boyd kazanç olacak elneny diaby nkoulaku patlama yapamazsa giderler
-
Galatasaray'da sular ısınıyor... 'Bu sezon transferleri kim yaptı?'
Toplam 1
Yorum
METİN ELPEZE GEÇEN YIL DEVRE ARASINDA Mbaye Diagne yi alacağınıza onyenkuru yu alsaydınız. Birde Fernandao satmayacaktınız
2024 Şampiyonlar Ligi finali için çarpıcı iddia haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.