Yusuf üzüldü - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
06 Kasım 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Yusuf üzüldü

Yusuf üzüldü

Yusuf üzüldü

UEFA H Grubu'nda deplasmanına çıkan Yusuf Yazıcı’lı , 1-0 öne de geçtiği karşılaşmayı son dakikalarda 3-1 kaybetti.

UEFA 'nde, 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. H Grubu'nda son sırada yer alan Yusuf Yazıcı'lı , deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen puan çıkaramadı: 1-4. Yusuf ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçın devresini Osimhen'in golüyle önde kapatan Fransa temsilcisi, son 10 dakikada yediği gollerle mağlup oldu.

Bu gruptaki diğer mücadelede lider Chelsea, evinde Ajax ile 4-4 berabere kaldı. F Grubu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Camp Nou'da misafir eden Barcelona, Lionel Messili kadrosu ile 90 dakika boyunca golü bulamayınca 1 puanla yetindi: 0-0.

Gecenin diğer sonuçları ise şöyle: E GRUBU: Liverpool- Genk: 2-1, Napoli-Salzburg: 1-1, F GRUBU: Borussia Dortmundİnter: 3-2, G GRUBU: Zenit-RB Leipzig: 0-2, Lyon-Benfica: 3-1.

  1. 6.11.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yusuf üzüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN