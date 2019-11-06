Yusuf üzüldü

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde, 4. hafta heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. H Grubu'nda son sırada yer alan Yusuf Yazıcı'lı Lille, Valencia deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen puan çıkaramadı: 1-4. Yusuf ve Zeki Çelik'in ilk 11'de başladığı maçın devresini Osimhen'in golüyle önde kapatan Fransa temsilcisi, son 10 dakikada yediği gollerle mağlup oldu.

Bu gruptaki diğer mücadelede lider Chelsea, evinde Ajax ile 4-4 berabere kaldı. F Grubu'nda Çekya temsilcisi Slavia Prag'ı Camp Nou'da misafir eden Barcelona, Lionel Messili kadrosu ile 90 dakika boyunca golü bulamayınca 1 puanla yetindi: 0-0.

Gecenin diğer sonuçları ise şöyle: E GRUBU: Liverpool- Genk: 2-1, Napoli-Salzburg: 1-1, F GRUBU: Borussia Dortmundİnter: 3-2, G GRUBU: Zenit-RB Leipzig: 0-2, Lyon-Benfica: 3-1.