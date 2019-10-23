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23 Ekim 2019, Çarşamba
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çılgına döndü! Koltukları yumrukladı

Pep Guardiola çılgına döndü! Koltukları yumrukladı

Şampiyonlar Ligi'nde 'nin sahasında Atalanta'yı konuk ettiği mücadelede teknik direktör , oyuna girmeye hazır olmayan oyuncusu 'a öfkelendi ve koltukları yumrukladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Devler Ligi'nde İngiliz ekibi 'nin İtalyan rakibi Atalanta'yla karşılaştığı mücadeleye, İspanyol çalıştırıcı 'nın kızgınlığı damgasını vurdu. City, rakibi karşısında 2-1 önde olduğu 39. dakikada defans oyuncusu Rodri sakatlandı ve oyundan çıkmak istedi.

Teknik direktör Pep Guardiola da oyuncu değişikliği için yedek kulübesinde oturan 'un yanına gitti ve futbolcunun hazır olmamasına aşırı sinirlenerek koltukları yumrukladı. Bu anlar kameralara yansıdı.

İngiliz ekibi rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.


  1. 23.10.2019
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