Pep Guardiola çılgına döndü! Koltukları yumrukladı
Şampiyonlar Ligi'nde Manchester City'nin sahasında Atalanta'yı konuk ettiği mücadelede teknik direktör Pep Guardiola, oyuna girmeye hazır olmayan oyuncusu John Stones'a öfkelendi ve koltukları yumrukladı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Devler Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester City'nin İtalyan rakibi Atalanta'yla karşılaştığı mücadeleye, İspanyol çalıştırıcı Pep Guardiola'nın kızgınlığı damgasını vurdu. City, rakibi karşısında 2-1 önde olduğu 39. dakikada defans oyuncusu Rodri sakatlandı ve oyundan çıkmak istedi.
Teknik direktör Pep Guardiola da oyuncu değişikliği için yedek kulübesinde oturan John Stones'un yanına gitti ve futbolcunun hazır olmamasına aşırı sinirlenerek koltukları yumrukladı. Bu anlar kameralara yansıdı.
İngiliz ekibi rakibini 5-1 mağlup etmeyi başardı.
- 23.10.2019
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