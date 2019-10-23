Inter-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Inter-Borussia Dortmund maçı için geri sayım sürüyor... UEFA Şampiyonlar Ligi F grubu üçüncü hafta maçında Inter Guiseppe Meazza'da Alman ekibi Borussia Dortmund'u konuk edecek. F grubunda sadece 1 puan toplayan ve son sırada yer alan Inter, Borussia Dortmund karşısında kazanıp yükselişe geçmenin hesaplarını yapıyor. Peki Inter-Borussia Dortmund maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları bu akşam oynanacak 8 maç ile tamamlanacak. F grubunda Borussia Dortmund, Barcelona ve Slavia Prag'ın yer aldığı grupta mücadele eden Inter, bu akşam sahasında Borussia Dortmund'u konuk edecek. Geride kalan iki haftada sadece 1 puan toplayan İtalyan temsilcisi, Borussia Dortmund karşısında kazanıp çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Şampiyonlar Ligi'nde daha önce 63/64 sezonunda karşı karşıya gelen bu maçlarda 1 beraberlik bir galibiyet ile sahadan ayrılmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 1994 yılında Çeyrek finalde karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde Inter ilk maçı deplasmanda kazanırken kendi sahasındaki mücadeleden 2-1'lik skorla mağlup ayrılan taraf olmasına rağmen rakibini toplamda 4-3'lük skorla elemesini başarmış ve o sene Avrupa Ligi kupasını müzesine götürmeyi başarmıştı.
INTER-BORUSSIA DORTMUND MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Inter-Borussi Dortmunda maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. İngiltere Futbol Federasyonundan Anthony Taylor'ın yöneteceği müsabaka beIN SPORTS 1 HD ekranından naklen yayınlanacak.
- 23.10.2019
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