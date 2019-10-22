Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek
Dünya şampiyonu kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu’ndan takip etti.
Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.
Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.
Nurmagomedov, 6 Ekim 2018'de UFC hafif siklet unvan maçında Conor McGregor ile Las Vegas'ta karşı karşıya gelmiş ve İrlandalı dövüşçüyü 4. raundda nakavt ederek yenilmezlik serisini sürdürmüştü.
- 22.10.2019
- Güncelleme: 22.10.2019 23:15
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İşte Sosa
Toplam 1
Yorum
mustafaerdem Sosa, şunu bilki sen tam bir maestrosun,Trabzonspor'un sizin gibi lider oyunculara ihtiyacı var iyi ki varsın.
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Abdullah Avcı Güven'iyor
Toplam 1
Yorum
karakartal Orta sahayı Atiba,Elneny,Ljajic ile oluştur.Forvette Güveni diaby ile desteklersen o zaman verim alırsın
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Beşiktaş'ta son dakika! Galatasaray ve sakatlık...
Toplam 2
Yorum
savaş Şimdi GÜVEN zamanı
Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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