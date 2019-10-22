Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.

Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Nurmagomedov, 6 Ekim 2018'de UFC hafif siklet unvan maçında Conor McGregor ile Las Vegas'ta karşı karşıya gelmiş ve İrlandalı dövüşçüyü 4. raundda nakavt ederek yenilmezlik serisini sürdürmüştü.