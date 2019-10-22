Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
22 Ekim 2019, Salı
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Dünya şampiyonu 'dan 'a destek

Dünya şampiyonu Khabib Nurmagomedov'dan Galatasaray'a destek

Dünya şampiyonu kafes dövüşçüsü , UEFA A Grubu'nda oynanan - maçını Stadyumu’ndan takip etti.

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus , 'ın evinde konuk ettiği maçını tribünden takip etti.

Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Nurmagomedov, 6 Ekim 2018'de UFC hafif siklet unvan maçında Conor McGregor ile Las Vegas'ta karşı karşıya gelmiş ve İrlandalı dövüşçüyü 4. raundda nakavt ederek yenilmezlik serisini sürdürmüştü.

  1. 22.10.2019
  2. Güncelleme: 22.10.2019 23:15
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