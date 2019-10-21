Galatasaray haberi: Sergio Ramos'tan flaş Falcao açıklaması!
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 22 Ekim Salı günü dünya devi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Maçtan önce eflatun-beyazlıların yıldız futbolcusu Sergio Ramos basın mensuplarının karşısına geçti. İşte İspanyol yıldızın Galatasaray maçı ile ilgili sözleri ve Falcao yorumu...
Sergio Ramos: Kesinlikle tecrübeli bir takımız, kazanmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapacağız. Kötü sonuçlar aldık son zamanlarda. Bu maçı çıkış olarak görüyoruz. Kazanıp yükselişe geçmek istiyoruz.
Zidane'ı çok seviyoruz. Ona güveniyoruz, daha iyi sonuçlar almak isterdik elbette ama olmadı. Önümüzdeki maçlarda daha iyi sonuçlar almaya çalışacağız
Mallorca maçında haketmediğimiz bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Daha çok çalışmalıyız, kendimizi daha fazla geliştirmeliyiz. Sonuçta maçlarda sonuna kadar savaşmadığınız zaman sonuç da alamıyorsunuz.
Takım arkadaşlarımın da benim de aklımda yarın sadece kazanmak var. Elimizden geleni yapacağız.
Türkiye'de bizi çok iyi karşıladığınız için teşekkür ediyorum. Türkiye'de çok iyi atmosferlerde çok iyi statlarda zorlu maçlarda oynadık.
'BİZE CİDDİ ENGEL OLACAKTIR'
Falcao'nun kalitesi belli. Kendisine saygım büyük. Eğer bize karşı forma giyerse de bizim için ciddi bir engel olacaktır.
Kimsenin düşüncesini değiştiremem. Biz sonuçları değiştirmeye yönelik oynamalı, hatalarımızdan ders çıkarmalıyız.
Sonuçlara bağlı olarak diğer teknik direktörlerin ismi geçiyor. Yarın kazanmak istiyoruz. Zidane'ın Real Madrid için yaptıklarından sonra biraz olsun saygıyı hak ettiğini düşünüyorum.
- 21.10.2019
- Güncelleme: 21.10.2019 19:04
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Toplam 1
Yorum
Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
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