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19 Ekim 2019, Cumartesi
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müjdesi!

Vormer müjdesi!

'de Sivas engelini geçmesinin ardından gözünü Devler Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın rakiplerinden olan kulübü 'den Galatasaray'a iyi bir haber geldi.

, ile arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlattığı 'a 3 maç men cezası verdi. Vormer, G.Saray- Club Brugge maçında forma giyemeyecek.

  1. 19.10.2019
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