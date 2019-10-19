Vormer müjdesi!
Galatasaray Süper Lig'de Sivas engelini geçmesinin ardından gözünü Devler Ligi'ne çevirdi. Sarı-Kırmızılılar'ın rakiplerinden olan Belçika kulübü Club Brugge'den Galatasaray'a iyi bir haber geldi.
UEFA, Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlattığı Vormer'a 3 maç men cezası verdi. Vormer, G.Saray- Club Brugge maçında forma giyemeyecek.
- 19.10.2019
-
Daum'dan asker selamına destek
Toplam 1
Yorum
SAYGILAR HOCAM SELAM OLSUN SİZE DAUM HOCAM. BATILI OLUPTA BİR SİZ ANLIYORSUNUZ TÜRKİYE Yİ. BİZ DE SİZİ BİR TÜRK GİBİ GÖRÜYORUZ VE SEVİYORUZ
-
Milli boksörden Ünal Karaman'a ziyaret
Toplam 1
Yorum
Şaban koç İnşallah aynı duyguları Ünal hocamızla Avrupa maçlarında yaşarız bacımız bıze bu duyguyu yaşattığı için kutluyorum NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
-
Marcao: Terim bir hocadan fazlası
Toplam 1
Yorum
sevdamız GS ALLAH ALLAH ya
Vormer müjdesi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.