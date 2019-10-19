Vormer müjdesi!

UEFA, Real Madrid ile Club Brugge arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında hakeme hakaret ettiği gerekçesi ile hakkında soruşturma başlattığı Vormer'a 3 maç men cezası verdi. Vormer, G.Saray- Club Brugge maçında forma giyemeyecek.