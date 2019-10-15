Final İstanbul’da
UEFA'dan Şampiyonlar Ligi finalinin Türkiye'den alınıp alınmayacağı konusunda açıklama geldi. UEFA yetkilisi Uva, “Şampiyonlar Ligi, Türkiye’den alınacak mı?” sorusuna, “Futbolda siyasete göre değişim olmaz. Gündemde yok” yanıtını verdi.
UEFA yetkilisi Michele Uva, İtalyan basınına yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen "Şampiyonlar Ligi, Türkiye'den alınacak mı?" yönündeki soruya böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyledi. Michele Uva yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket. Böyle bir şey şu anda gündemimizde yok. Futbol farklı bir alan. Siyasi problemler veya değişimlere göre futbolda değişim olmaz. Caferin değerlendirecektir ama bunun için çok erken" ifadelerini kullandı. 2005 yılındaki unutulmaz finale ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı, 2020 yılında bir başka Şampiyonlar Ligi finaline daha ev sahibi olacak.
- 15.10.2019
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Beşiktaş'ta kalede sürpriz biri olabilir
Toplam 2
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karakartal Karius olmadı,kan uyuşmazlığı oldu.Fabri alınırsa çok iyi olur
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İrfan Can Kahveci'den Fransız gazeteciye ince ayar! 'Savaşta değiliz'
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dadaş helal olsun kardeşim akşamda futbolcularına sahada ayar vereceğinizi biliyorum Allah yardımcınız olsun oğul paşası
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Toplam 1
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Pençe ÇEBİ!
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