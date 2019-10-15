Final İstanbul’da

UEFA yetkilisi Michele Uva, İtalyan basınına yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen "Şampiyonlar Ligi, Türkiye'den alınacak mı?" yönündeki soruya böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığını söyledi. Michele Uva yaptığı açıklamada, "Şampiyonlar Ligi finalini Türkiye'den almak çok güçlü bir hareket. Böyle bir şey şu anda gündemimizde yok. Futbol farklı bir alan. Siyasi problemler veya değişimlere göre futbolda değişim olmaz. Caferin değerlendirecektir ama bunun için çok erken" ifadelerini kullandı. 2005 yılındaki unutulmaz finale ev sahipliği yapan Olimpiyat Stadı, 2020 yılında bir başka Şampiyonlar Ligi finaline daha ev sahibi olacak.