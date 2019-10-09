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09 Ekim 2019, Çarşamba
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'nda 2020 Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Olimpiyat Stadı'nda 2020 Şampiyonlar Ligi finali için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

2020 Şampiyonlar Ligi'ne ev sahipliği yapacak olan Atatürk 'nda yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar kapsamında çim sahanın yanında bulunan atletizm pisti geçtiğimiz hafta kaldırılırken, stat zemininde çimlendirme çalışmaları sürüyor. İki aşamalı olarak yenilenecek statta ilk olarak 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline kadar bakımlar yapılacak.

Soyunma odaları, tuvaletler ve çimler maç gününe kadar hazır hale getirilecek. İkinci aşamada ise EURO 2024 kataloğunda da belirtilen bilgilere göre; stadın üstünün kapatılacak, kapasitesi de 92 bin 208'e yükseltilecek. Katalogda ayrıca stadın şimdiki haliyle en çok rüzgarı kale arkalarından aldığı belirtilirken, bu projeyle kale arkasından alınan rüzgarın etkisinin minimize edilerek, oyuna etkisi azaltılacak. Yenilenen statta ayrıca 191 adet loca yer alacak ve 20 bin metrekareden fazla ağırlama alanı bulunacak.

  1. 09.10.2019
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