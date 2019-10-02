Ryan Donk: Oyun güzel ama sonuç kötü oldu
Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Paris Saint-Germain maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyun güzel suç maalesef kötü. Her şey çok iyi olacak zamanla" ifadelerini kullandı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında PSG'yi konuk ettiği ve Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Instagram hesabından taraftarlara seslendi ve maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:
"Hep Galatasaray, tek Galatasaray. Dün muhteşemdiniz. Herkese teşekkürler. Oyun güzel sonuç maalesef kötü. Her şey çok iyi olacak zamanla."
Zorlu mücadelede forma giyen isimlerden olan Ryan Donk'un bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan da destek mesajları geldi.
- 02.10.2019
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MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
huseyn53 Çebi Abi gelecek başka bir yolu yok....
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