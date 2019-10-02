Ryan Donk: Oyun güzel ama sonuç kötü oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın sahasında PSG'yi konuk ettiği ve Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, Instagram hesabından taraftarlara seslendi ve maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hep Galatasaray, tek Galatasaray. Dün muhteşemdiniz. Herkese teşekkürler. Oyun güzel sonuç maalesef kötü. Her şey çok iyi olacak zamanla."

Zorlu mücadelede forma giyen isimlerden olan Ryan Donk'un bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan da destek mesajları geldi.



