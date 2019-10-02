Ryan Donk: Oyun güzel ama sonuç kötü oldu - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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: Oyun güzel ama sonuç kötü oldu

Ryan Donk: Oyun güzel ama sonuç kötü oldu

'ın Hollandalı futbolcusu , Saint-Germain maçı sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Oyun güzel suç maalesef kötü. Her şey çok iyi olacak zamanla" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi'nde 'ın sahasında 'yi konuk ettiği ve Icardi'nin golüyle 1-0 mağlup olduğu maçın yankıları sürüyor. Sarı-kırmızılı takımın Hollandalı futbolcusu , Instagram hesabından taraftarlara seslendi ve maçla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Hep Galatasaray, tek Galatasaray. Dün muhteşemdiniz. Herkese teşekkürler. Oyun güzel sonuç maalesef kötü. Her şey çok iyi olacak zamanla."

Zorlu mücadelede forma giyen isimlerden olan Ryan Donk'un bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlardan da destek mesajları geldi.


  1. 02.10.2019
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