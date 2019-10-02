Belhanda: Real Madrid'e yaptıklarını bize yapamadılar

Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain'i konuk ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransız ekibinin baskılı bir oyun oynayamadığını ifade etti.

"Real Madrid'e yaptıkları baskıyı bize yapamadılar" diyen Belhanda sözlerine şöyle devam etti:

"Real'e karşı büyük bir baskı kurduklarını görmüştük. Ancak bu maçta biz onlara büyük bir baskı yaptık. Kaliteli oyuncuları oldukları için maçı 1-0'a getirdiler. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını söylemek için şu an çok erken. Her yıl bunu kazanır diyoruz ama dediğim gibi henüz erken."

