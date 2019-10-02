Belhanda: Real Madrid'e yaptıklarını bize yapamadılar
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Younes Belhanda, Fransız ekibinin üzerilerinde baskı kuramadığını söyledi.
Devler Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın sahasında Paris Saint-Germain'i konuk ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Faslı yıldız Younes Belhanda, Fransız ekibinin baskılı bir oyun oynayamadığını ifade etti.
"Real Madrid'e yaptıkları baskıyı bize yapamadılar" diyen Belhanda sözlerine şöyle devam etti:
"Real'e karşı büyük bir baskı kurduklarını görmüştük. Ancak bu maçta biz onlara büyük bir baskı yaptık. Kaliteli oyuncuları oldukları için maçı 1-0'a getirdiler. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını söylemek için şu an çok erken. Her yıl bunu kazanır diyoruz ama dediğim gibi henüz erken."
- 02.10.2019
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MAÇ SONUCU Galatasaray 0-1 Paris Saint Germain MAÇ ÖZETİ
Toplam 1
Yorum
Baha Avrupa Fatih’i cim bom bom , son 29 Avrupa maçında 2 galibiyet !
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
karakartal Ahmet nur çebi bana güvenilir bir insan gibi geliyor kendisini seviyoruz
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Bizi semte sokmazlar!
Toplam 2
Yorum
huseyn53 Çebi Abi gelecek başka bir yolu yok....
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