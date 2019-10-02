Belhanda: PSG Real Madrid'e yaptığını bize yapamadı - Son dakika UEFA Şampiyonlar Ligi haberleri - Fotomaç
02 Ekim 2019, Çarşamba
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: 'e yaptıklarını bize yapamadılar

Belhanda: Real Madrid'e yaptıklarını bize yapamadılar

'ın Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain ile oynadığı ve 1-0 mağlup olduğu maçın ardından açıklamalarda bulunan Younes , Fransız ekibinin üzerilerinde baskı kuramadığını söyledi.

Devler Ligi'nde temsilcimiz 'ın sahasında Saint-Germain'i konuk ettiği maçın ardından açıklamalarda bulunan Faslı yıldız Younes , Fransız ekibinin baskılı bir oyun oynayamadığını ifade etti.

"'e yaptıkları baskıyı bize yapamadılar" diyen Belhanda sözlerine şöyle devam etti:

"Real'e karşı büyük bir baskı kurduklarını görmüştük. Ancak bu maçta biz onlara büyük bir baskı yaptık. Kaliteli oyuncuları oldukları için maçı 1-0'a getirdiler. PSG'nin Şampiyonlar Ligi'ni kazanıp kazanamayacağını söylemek için şu an çok erken. Her yıl bunu kazanır diyoruz ama dediğim gibi henüz erken."

  1. 02.10.2019
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