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30 Eylül 2019, Pazartesi
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'dan flaş Lemina açıklaması

Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması

'nde karşılaşacakları maçı öncesi flaş bir açıklama geldi.

resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada

"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, 'nde oynanacak Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."

  1. 30.09.2019
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