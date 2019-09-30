Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacakları PSG maçı öncesi flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray resmi hesabı üzerinden yapılan açıklamada
"Sağ uyluk fasyasında kanama tespit edilen oyuncumuz Mario Lemina, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Paris Saint-Germain maçının kamp kadrosunda yer almayacaktır."
- 30.09.2019
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Terim tribündeydi
Toplam 1
Yorum
Hagi Hep orda kalsın
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Elmander: Kazanacağız
Toplam 1
Yorum
Yasama Elmander mutlaka yardımcı ekipte görev almalı. Lakayt çalışan ekip tasfiye edilmeli.
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Taraftardan tam destek
Toplam 1
Yorum
tutkun61 Ünal hoca bizde yetişecek bizde kazanacak bizi şampiyon yapacak.o ytüzden destek.
Galatasaray'dan flaş Lemina açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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