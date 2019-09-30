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30 Eylül 2019, Pazartesi
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basın toplantısı düzenledi

PSG teknik direktörü Tuchel basın toplantısı düzenledi

, yarın oynanacak maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan tecrübeli çalıştırıcı Falcao ve Babel hakkında da konuştu.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın temsilcimiz ile karşılaşacak olan Fransız temsilcisi Thomas , karşılaşma öncesinde basın toplantısı düzenledi.

İşte o açıklamalar...

Thomas Tuchel: ''Cavani'nin durumu rahat değil. Onun için biraz daha beklemek gerekiyor. Icardi ise uzun süredir oynamıyor. Bugün yapılacak antrenmandan sonra son kararını vereceğim.''

''Mbappe hazır ama 90 dakika oynayacak durumda değil. Galatasaray maçı için 9 numara arayışındayız. Son antrenmanımız belirleyici olacaktır.''

''Mbappe ile konuştuk, bir yol haritası çizdik. Ama bunu basına anlatamam. Son vuruşlarda kafasının rahat olması, güvenini geri kazanması gerekiyor. Bunun için de gol atması lazım.''

''Galatasaray maçındaki atmosfer için farklı bir çalışma yapmadık. Herkes Galatasaray stadının atmosferinin inanılmaz olduğunu söyledi. Büyük bir takıma karşı oynayacağız. Kalitemizi ispatlamak istiyoruz.''

''Her maç farklıdır. Galatasaray maçının zor olacağını düşünüyoruz. Real Madrid'i 3-0 yendik ama o maç geride kaldı. Ayrıca bu maçta evimizde değiliz, misafir takımız. Tekrar kendimizi ispatlayarak iyi bir takım olduğumuzu göstermemiz gerekiyor.''

''Galatasaray'da sadece Falcao değil, Babel gibi birçok kaliteli, tecrübeli futbolcu var. Falcao'ya karşı dikkatli olacağız ama özel bir önlem almayacağız. Zaten oyuncularımız Falcao'yu yakından tanıyor.''

''Forvet hattımız için geçmiş maçlarda bir çözüm bulduk, Galatasaray'a karşı da buluruz. Belki iki forvet çıkarız. Son antrenmandan sonra karar vereceğiz ama illa bir çözüm buluruz.''

''Fatih Terim ile karşılaşmak rüya gibi olacak!''

  1. 30.09.2019
  2. Güncelleme: 30.09.2019 19:08
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