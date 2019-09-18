Yıldızlarından yoksun PSG Real Madrid'i konuk edecek
Cavani, Neymar ve Mbappe gibi yıldız isimlerinden yoksun Paris Saint-Germain, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında İspanyol devi Real Madrid'i konuk edecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain, temsilcimiz Galatasaray'ın da bulunduğu A Grubu ilk maçında İspanyol devi Real Madrid'i ağırlayacak.
Parc des Prince'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Fransız ekibinin kadrosu açıklandı. 19 kişilik futbolcu listesinde sakatlıkları bulunan Draxler, Mbappe, Cavani ve Dagba yer almazken, cezalı Neymar da Real'e karşı forma giyemeyecek isimler arasında.
Teknik direktör Thomas Tuchel'in belirlediği 19 kişilik liste şöyle;
Navas, Rico, Innocent , Bernat, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Silva, Meunier, Marquinhos, Kouassi, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting, Di Maria.
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arif Allah şifa versin tez zamanda kardeşim, seni seviyoruz..
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