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18 Eylül 2019, Çarşamba
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Yıldızlarından yoksun 'i konuk edecek

Yıldızlarından yoksun PSG Real Madrid'i konuk edecek

Cavani, ve Mbappe gibi yıldız isimlerinden yoksun Paris Saint-Germain, UEFA 'ndeki ilk grup maçında İspanyol devi 'i konuk edecek. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA 'nde Paris Saint-Germain, temsilcimiz 'ın da bulunduğu A Grubu ilk maçında İspanyol devi 'i ağırlayacak.

Parc des Prince'ta oynanacak zorlu karşılaşma öncesi Fransız ekibinin kadrosu açıklandı. 19 kişilik futbolcu listesinde sakatlıkları bulunan Draxler, Mbappe, Cavani ve Dagba yer almazken, cezalı da Real'e karşı forma giyemeyecek isimler arasında.

Teknik direktör Thomas Tuchel'in belirlediği 19 kişilik liste şöyle;

Navas, Rico, Innocent , Bernat, Diallo, Kimpembe, Kurzawa, Silva, Meunier, Marquinhos, Kouassi, Gueye, Herrera, Paredes, Verratti, Sarabia, Icardi, Choupo-Moting, Di Maria.


  1. 18.09.2019
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