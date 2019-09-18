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18 Eylül 2019, Çarşamba
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MAÇ SONUCU 2-2 | ÖZET

MAÇ SONUCU Atletico Madrid 2-2 Juventus | ÖZET

D Grubu ilk haftasında İspanyol devi , sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta İtalyan devi ile 2-2 berabere kaldı.

D Grubu'nda gecenin maçında , Wanda Metropolitano Stadyumu'nda 'u ağırladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı karşılıklı ataklarla geçse de golsüz eşitlikle sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan ekip Juventus oldu ve 48. dakikada Juan Cuadrado ile durumu 1-0'a getirdi.

Dakika 68'de sahneye Blaise Matuidi çıktı ve Siyah-beyazlı ekip adına farkı 2'ye çıkaran golü attı.

Maçı bırakmak istemeyen ev sahibi ekip 70. dakikada Stefan Savic ile golü buldu ve durumu 2-1'e getirdi.

Dakikalar 90'ı gösterirken Hector Herrera müthiş bir kafa vuruşuyla takımına beraberliği getiren golü attı ve maç 2-2 sona erdi.

Juventus kadrosunda bulunan milli futbolcumuz Merih Demiral ise maçta süre alamadı.

  1. 19.09.2019
  2. Güncelleme: 19.09.2019 01:38
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